Max Verstappen leek zaterdag aan het einde van de kwalificatie in Monaco onderweg naar een tijd die mogelijk goed genoeg zou zijn geweest voor de pole-position, maar kon zijn ronde niet afmaken doordat Charles Leclerc in de vangrail crashte. Daarmee kwam er een voortijdig einde aan de kwalificatie en was de pole-position een prooi voor nota bene diezelfde Leclerc. In de IndyCar zou een dergelijke situatie anders zijn afgelopen. Daar zou Leclerc zijn twee beste rondetijden hebben verloren en zou Verstappen dus de pole hebben geërfd.

Gevraagd of de regel uit de Amerikaanse raceklasse ook iets voor de Formule 1 zou zijn, laat Verstappen aan onder andere Motorsport.com weten: “Er zit een verschil tussen iemand die een foutje maakt en de vangrail raakt, en iemand die dat met opzet doet. Ik denk dat als Charles hem geparkeerd had met alleen een gebroken voorvleugel, het een ander verhaal zou zijn geweest. Maar hij heeft gewoon de vangrail geraakt." Met een glimlach: "Waarna hij eindigde waar ik in het verleden ook twee keer ben geëindigd! Dat was dus gewoon ongelukkig. Natuurlijk was ik teleurgesteld dat mijn kans op pole om zeep was, maar zo is het leven. Soms lukken dingen niet. Dat is prima.”

“Ik vind dat iemand zijn rondetijd in de toekomst niet zou moeten verliezen”, vervolgt de elfvoudig Grand Prix-winnaar. “Dat lijkt mij niet eerlijk. Want we doen allemaal ons uiterste best en helemaal op dit circuit maak je makkelijk een foutje als je op de limiet aan het rijden bent.”

Het incident van Leclerc deed in eerste instantie denken aan het fameuze moment van Michael Schumacher, die zijn Ferrari in 2006 in Rascasse parkeerde. Maar al heel snel werd duidelijk dat de auto van de Monegask dusdanig veel schade had dat van opzet onmogelijk sprake kon zijn. “Als ik het met opzet had gedaan, dan zou ik er zeker voor hebben gezorgd dat ik de muur wat minder hard had geraakt”, merkte de Ferrari-coureur op. “Dit was duidelijk niet met opzet. Ik was de grenzen aan het opzoeken. Op een stratencircuit als dit kan het gebeuren dat je een keer een foutje maakt als je aan het pushen bent. Het wordt een ander verhaal als je het met opzet doet, maar ik denk dat de situatie vandaag redelijk duidelijk was.”