Sainz verklaart “vreemd plan” waarmee Ricciardo werd uitgeschakeld

Voor aanvang van het raceweekend op Istanbul Park wist Carlos Sainz Jr. al dat hij de race vanuit de achterhoede zou moeten aanvangen. Hij werd voorzien van de verbeterde Ferrari-motor, maar daarvoor kreeg hij wel een gridstraf. Vaak zet een coureur in die situatie maar één rondetijd neer, maar Ferrari besloot om Sainz actief in te zetten zodat een andere coureur de toegang tot Q2 ontzegd werd. Beter kon dat plan niet uitpakken voor de Scuderia, want toevallig werd McLaren-coureur Daniel Ricciardo door Sainz naar de zestiende plek geduwd. Goed nieuws voor Ferrari, dat met McLaren strijdt om de derde plek bij de constructeurs.

“Eigenlijk reed ik niet met het doel om een competitieve rondetijd neer te zetten, maar om de andere auto door te laten gaan naar Q2”, vertelde Sainz na afloop van de kwalificatie na een vraag van Motorsport.com. “En toen Charles eenmaal veilig was, probeerde ik één pushronde om een auto uit Q2 te drukken. Toevallig was dat Daniel, onze directe tegenstander in het kampioenschap. Het plan werd dus perfect uitgevoerd, ook met de tow voor Charles in Q2. Dat was precies ons plan. Eigenlijk is het een ietwat vreemd plan, maar voor het team en mij werkte het perfect. We deden wat we moesten doen, hoewel we nog wel ietwat balen dat ik geen onderdeel ben van een normale dag, terwijl de auto competitiever is dan die in tien races is geweest. Het is wat het is en we gaan zondag proberen terug te komen.”

Snel genoeg voor klassering in top-vijf

Charles Leclerc slaagde er in het restant van de kwalificatie in de vierde tijd te rijden in Q3. Daarmee verzekerde de Monegask zich van de derde startpositie, want snelste man Lewis Hamilton lost ook een gridstraf in. Sainz geeft toe dat het lastig was om in Q3 toe te moeten kijken, terwijl de Ferrari-bolide steeds sneller leek te worden. “Dat is vrij frustrerend, vooral vanwege de snelheid van de auto in volledig droge omstandigheden. Zodra het circuit helemaal was opgedroogd, leek de competitiviteit er weer te zijn bij de ronde van Charles. Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik geen echte kwalificatie reed in een van de meest competitieve kwalificaties van het team.”

Sainz staat voor een uitdaging om vanaf de laatste startrij naar voren te komen. In normale omstandigheden had hij de top-vijf haalbaar geacht, maar er zijn twijfels bij de Spanjaard over hoe makkelijk je kan inhalen. “Ik kijk ernaar uit. Ik had het liever niet gedaan om net als Charles vanaf P3 te starten, want dat is beter dan op de laatste plek beginnen. Er zijn ook niet veel andere auto’s die een straf pakken, dus daar kon ik niet van profiteren. Het hangt er allemaal van af hoe makkelijk je kan inhalen. Als dat redelijk makkelijk is, dan ga ik alles op alles zetten. Maar als het moeilijk is om te volgen in bocht 8, bocht 9, dan wordt het een frustrerende middag”, zei Sainz. “Op pure snelheid zijn we goed genoeg voor de top-vijf, dus dat is veel terrein om goed te maken vanaf de laatste plek.”

