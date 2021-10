Sergio Perez noteerde de zevende tijd in de Turkse kwalificatie, op meer dan 0,8 seconde achterstand van snelste man Lewis Hamilton. Omdat Hamilton wegens een motorwissel tien plaatsen wordt teruggezet op de startopstelling, schuift Perez op naar de zesde positie. “De laatste run in Q3 op nieuwe banden was een gemiste kans”, reageerde de Mexicaan tegenover onder meer Motorsport.com op zijn zaterdag in Istanbul.

“We hadden slechts één set nieuwe banden voor Q3”, vertelde Perez. Op de vraag waarom dat zo was, antwoordde hij: “Van tevoren hadden we ervoor gekozen om de kwalificatie met drie sets softs in te gaan. Helaas hadden we twee setjes nodig in Q1, vandaar dat we er nog maar één over hadden voor Q3. Ik slaagde er niet in mezelf te verbeteren. Ik had veel grip aan de achterkant en kreeg met veel onderstuur te maken. Dat maakte het een stuk lastiger.”

Desondanks is Perez optimistisch voor de race. “Ik denk dat we in de lange runs op vrijdag een goed tempo hebben laten zien. Ik verwacht dat de veranderingen die we hebben doorgevoerd ons racetempo zullen helpen, dus we zouden in staat moeten zijn om naar voren te komen”, bleef de tweevoudig Grand Prix-winnaar positief. “Het wordt een heel lange race. We verwachten dat de bandenslijtage hoog zal zijn en dus is er nog veel mogelijk. Ik denk dat dit één van de races is waarvoor de kwalificatie niet het belangrijkste is. Ik verwacht dat er zondag veel gaat gebeuren, dus hopelijk komen er goede mogelijkheden voor ons.”

Op de suggestie dat Red Bull Perez als een tactische pion kan gebruiken om de mogelijke opmars van Hamilton te stuiten, hield hij zich enigszins op de vlakte. “Ik hoop niet dat Lewis bij mij in de buurt komt en dat ik vroeg in de race genoeg progressie boek, zodat ik in staat ben me bij de leiders te voegen. Dat wordt voor mij de sleutel in de race”, meldde Perez. En als hem dat niet lukt? “Ik behandel Lewis als iedere andere rijder. Ik wil het zelf zo goed mogelijk doen en zal het voor niemand eenvoudig maken.”

