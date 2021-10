Ricciardo moet Turkse GP vanaf P20 beginnen na motorwissel

Een gebrek aan vertrouwen op de zachte band op de opdrogende baan zorgde ervoor dat Daniel Ricciardo zaterdag niet verder kwam dan de zestiende tijd in Q1. Vanwege de gridstraf van Carlos Sainz Jr. zou dat de vijftiende positie op de startopstelling worden, maar dat feestje gaat niet door voor de Australiër. McLaren heeft vannacht geëvalueerd of het er een voordeel te behalen zou zijn door een nieuwe krachtbron in de MCL35M te lepelen en uit die evaluatie is naar voren gekomen dat dit het geval is.

McLaren heeft ervoor gekozen om niet de gehele power unit van Ricciardo te vervangen. Wel is de 32-jarige coureur voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor, turbo en MGU-H. Bij elkaar opgeteld zou dat leiden tot een gridstraf van 30 plaatsen, maar bij 15 of meer plaatsen straf wordt een coureur automatisch achteraan de grid neergezet. Daarmee treft Ricciardo hetzelfde lot als Sainz, die voorafgaand aan dit weekend wel een volledig nieuwe power unit kreeg van Ferrari. Omdat de Spanjaard in de kwalificatie sneller was dan zijn concurrent van McLaren, start hij vanaf de negentiende positie. Voor Ricciardo rest de twintigste en laatste plaats op de grid.

Na de kwalificatie gaf Ricciardo al toe dat het in de race mogelijk lastig wordt om veel progressie te boeken. “We weten niet of inhalen hier lastig is of niet, al is dat op geen enkel circuit eenvoudig. Het wordt dus een uitdaging, maar ik voelde me vrijdag in een aantal lange runs best comfortabel. Daarom ben ik optimistisch dat het zondag zeker beter kan worden, maar we zullen zien. Vrijwel iedereen in de top-tien start op mediums. Dat maakt het qua strategie ook lastiger, maar dat is iets wat we nog gaan bekijken.”