Sainz: "We rijden op een heel hoog niveau, maar de auto..."

De cijfers liegen niet: Ferrari kent dit jaar een veel lastigere start dan in 2022. Waar het team uit Maranello vorig jaar na zeven races nog 199 punten had gepakt, staat de teller dit jaar op 100 punten. Carlos Sainz heeft voorlopig wel de meeste punten binnengehaald van de twee Ferrari-coureurs, maar is uiteraard niet tevreden met waar het team nu staat. Vorig jaar kon het team immers races winnen, dit jaar beschikken Sainz en Charles Leclerc wel over een auto die snel kan zijn in de kwalificatie, maar in de race vallen de twee coureurs vaak wat terug.

"Sportief gezien is het een jaar geweest dat op een ingewikkelde manier begon", geeft Sainz in het Spaanse radiosportprogramma El Larguero toe. "Toch mag ik niet klagen en doe ik het goed. De Formule 1 is altijd relatief. De auto die Red Bull heeft gemaakt is een van de meest dominante en Mercedes lijkt de juiste richting te hebben gevonden. Bij Ferrari staan we niet waar we willen staan, we zijn de eersten die zelfkritisch zijn en we werken aan verbetering. Dit is wat we op dit moment hebben en we zijn erop gefocust om er zoveel mogelijk uit te halen."

Ferrari wil stappen vooruit zetten, maar weet ook dat het een hele opgave wordt om Red Bull dit jaar nog te verslaan. Niet alleen in de titelrace, maar überhaupt in een raceweekend. Toch gelooft Sainz dat er een zege in zit voor de Scuderia. "Je hoeft geen genie te zijn om te weten dat Red Bull dit seizoen heel moeilijk bij te benen is. Dat betekent niet dat Ferrari dat niet kan. We gaan het proberen en dat betekent niet dat we geen races kunnen winnen. We gaan op zoek naar een overwinning. Het is moeilijk om Max, met zo'n dominante Red Bull en zonder druk, in de fout te forceren."

In zijn thuisrace leek Sainz nog te kunnen verrassen. Hij begon van de tweede plek en met een zachtere compound probeerde hij Verstappen in bocht 1 te verschalken, maar de Red Bull-coureur verdedigde slim en Sainz kon weer achter hem aansluiten. Daarna werd het een lastige middag voor de Ferrari-rijder, die veel tijd verloor en genoegen moest nemen met de vijfde plek. Vóór de race had Sainz nog 'relatief veel vertrouwen' in een podium in Barcelona. "Maar het is me al vaker overkomen dat ik op racedag het gevoel had dat het moeilijk zou worden om op het podium te eindigen. Omdat dit een thuisrace was, dacht ik dat we door perfect te rijden een podiumplek konden behalen. Het was als een langzame bloeding. We werden vijfde in een moeilijk weekend. We rijden op een heel hoog niveau, maar de auto...", aldus Sainz.