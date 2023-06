In april werd bekendgemaakt dat Franz Tost aan het einde van dit Formule 1-seizoen zijn taken als teambaas van AlphaTauri neerlegt. De Oostenrijker wordt bij het Italiaanse team vervangen door Laurent Mekies, terwijl Peter Bayer als CEO is aangetrokken. Naar verluidt blijft Tost wel als adviseur aan, maar hij maakt er geen geheim van zich ook op andere dingen te richten, zoals skiën.

Tost werd in 1956 geboren in het Oostenrijkse Trinz. Hij racete zelf in de Formule Ford en Formule 3 en pakte in 1983 het Formule Ford-kampioenschap. Al snel concludeerde hij toch niet genoeg talent te hebben en besloot Sport Science and Management te gaan studeren. Dit bezorgde hem een baan als teambaas bij de raceschool van Walter Lechner. In 1993 verkaste hij naar het WTS Formule 3-team, waar hij Ralf Schumacher tegenkwam. Willi Weber vroeg Tost om samen naar Japan te gaan.

In 2000 ging Schumacher aan de slag bij het Formule 1-team van Williams. Tost volgde en was tot en met 2005 Track Operations Manager. In 2005 werd bekend dat de nu 67-jarige chef aan de slag ging als teambaas bij Scuderia Toro Rosso. Eind dit jaar neemt hij afscheid en wordt daarmee een van de langstzittende teambazen in F1. Tost werkte over de hele wereld. En waar sommige mensen in F1 bij een eventuele overstap rekening hielden met het gezin, zoals Adrian Newey in de jaren 90, was dat voor Tost nooit een probleem. Hij trouwde, maar werd nooit vader. Dit geheel naar eigen wens.

"Nee, ik heb geen kinderen", zegt Tost tegen Formel1.de. "Ik heb vanaf het begin tegen mijn vrouw gezegd dat ik geen kinderen wil, omdat ik er geen tijd voor heb. Voor mij komt het werk op de eerste plaats, niet het gezin. Het werkt is het enige wat mij interesseert. Daarom maakte ik meteen duidelijk geen kinderen te willen. Ik wilde flexibel blijven. Als ik zo terugkijk, dan was mijn professionele loopbaan niet mogelijk geweest met een gezin en kinderen. Ik woonde bijvoorbeeld in Salzburg toen ik voor Walter Lechner werkte. Daarna was ik Stuttgart. Ik werkte ook jaren voor Willi Weber. We waren onder andere anderhalf jaar in Japan. Toen was ik München en nu in Italië."

Tost wilde naar eigen zeggen die verantwoordelijkheid niet. "Je kunt zoiets niet met kinderen doen. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid", gaat hij verder. "Ik wilde geen kinderen op de wereld zetten, wetende dat ik toch geen tijd zou hebben. Zij hadden er niks aan en het zou mij beperken. Voor mij hadden autosport en F1 de eerste prioriteit. Al het andere interesseerde me niet echt."