De nieuwe upgrades op de auto van het Duitse team werkte verassend goed, wat ze uiteindelijk een dubbele podiumplaats heeft opgeleverd in Barcelona. De herziene W14 kreeg voor het eerst herkenbare sidepods op de auto gemonteerd tijdens de Grand Prix van Monaco, een week eerder. Ook de voorwielophanging en de vloer zijn doorontwikkeld, waardoor ze een stap dichter bij het dominante Red Bull van Max Verstappen zijn gekomen.

Volgens teambaas Toto Wolff is het nu van belang om het huidige pakket beter te begrijpen, in plaats van gelijk verder te gaan met de volgende upgrades. In gesprek met Motorsport.com geeft Wolff toe dat de korte tijdspanne waarin de upgrades zijn geïntroduceerd wat vragen hebben gerezen die beantwoord moeten worden. “Het is nu zaak dat we dit gaan bestuderen, want het gaat er niet om hoe snel het is, maar hoe goed wij kunnen begrijpen wat er gebeurt. We hebben de afgelopen twee maanden dingen gehaast aangepakt, en dat vonden we zorgelijk omdat dit het proces dat we voor ogen hadden een beetje omzeilde. Maar tot nu toe heeft het zich uitbetaald.”

De Oostenrijker vindt het te kort door de bocht om te denken dat ze na de Spaanse GP hard op weg zijn om Red Bull te verslaan. Hij heeft vertrouwen dat ze de stijgende lijn deze keer vast kunnen houden, in tegenstelling tot vorig jaar toen het ze niet lukte. Toch probeert Wolff gefocust te blijven. “We moeten onze verwachtingen managen”, vertelt hij. “We waren teleurgesteld tijdens de kwalificatie [in Spanje], want we hadden het gevoel dat P2 of P3 mogelijk was. Ik wil dus niet richting Canada gaan en zeggen dat het nog een tweede of derde plaats worden, want het kan net zo goed een vijfde of zesde plaats zijn. We moeten nog meer begrijpen."

Hamilton optimistisch voor komende races

Mercedes-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is onder de indruk van het nieuwe onderdelenpakket van zijn team. Het circuit in Barcelona is over het algemeen een goede indicator voor de pace op vele andere circuits. “Normaal gesproken zeggen ze altijd dat wanneer je snel bent in Barcelona, dat je over het algemeen overal goed bent. Ik denk dat we komende races goed voor de dag zullen komen.” Mercedes is wel nog verwikkeld in de strijd met Aston Martin en Ferrari. Na zeven races is het gat naar beide teams respectievelijk 18 en 52 punten, in het voordeel van de Duitse formatie.