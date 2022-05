Sainz denkt dat pole mogelijk was: “Bouwde op richting kwalificatie”

Het hele weekend lijkt Charles Leclerc al de overhand te hebben in de interne strijd bij Ferrari. In alle vrije trainingen was de Monegask, die dit weekend een thuisrace rijdt, sneller dan teamgenoot Carlos Sainz. Dat was ook in Q1 en Q2 het geval, waarna in Q3 gestreden werd om pole-position. Leclerc was in de eerste run de snelste van allemaal, ruim twee tienden voor Sainz op de tweede stek. In de slotfase van de sessie gingen de tien overgebleven coureurs nog op pad voor de allesbeslissende run, maar die werd uiteindelijk door niemand afgemaakt. Sergio Perez crashte in Portier, waarna Sainz werd verrast door de gele vlaggen en de Red Bull raakte.

Na afloop van de kwalificatie was er dan ook sprake van enige frustratie bij Sainz. Niet zozeer vanwege zijn betrokkenheid bij het incident met Perez, maar vooral vanwege het feit dat hij geen ultieme poging kon doen om de pole te pakken. Zelf denkt hij namelijk dat hij daar voldoende snelheid voor had. “Dat denk ik, ja. Iedere dag hadden we echt goede snelheid en ik was gewoon aan het opbouwen richting de kwalificatie”, zegt Sainz. “We zullen het echter nooit weten. Het is onmogelijk te zeggen, maar vandaag was het gevoel in de auto goed.”

Sainz was zelf dus ook betrokken bij het incident met Perez, waardoor Q3 vroegtijdig werd afgevlagd. De Spanjaard kwam enkele seconden na het incident al op de plek des onheils. Via de teamradio liet hij weten verrast te zijn door de gele vlaggen, waar na hij spinde en met zijn linker achterwiel tegen de rechter voorkant van de Red Bull kwam. “Ik probeerde hem uit alle macht te ontwijken, maar het is jammer dat het opnieuw een jaar is dat een rode vlag ons het einde van de sessie kost en we daardoor niet voor pole-position kunnen gaan”, aldus Sainz. “Ook dat is echter Monaco.”

Hoewel het einde van de kwalificatie dus niet helemaal naar wens was voor Sainz, kijkt hij met vertrouwen uit naar de race. “Laten we morgen proberen het karwei af te maken. Ik denk dat we in een geweldige positie zitten om een geweldig resultaat te scoren voor het team. De auto is dit weekend uitstekend, dus we gaan ervoor.” Na uitsluitend droge sessies op vrijdag en zaterdag geven de weersverwachtingen aan dat het zondag zou kunnen regenen tijdens de race, iets wat Sainz niet vervelend zou vinden: “Mij maakt het niets uit.”

Het incident van Perez en Sainz tijdens Q3