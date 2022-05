Verstappen baalt van rode vlag: "Maar Leclerc was sowieso te sterk"

De vrije trainingen in het prinsdom verliepen voor Max Verstappen al niet helemaal naar wens. De wereldkampioen moest in iedere sessie voorafgaand aan de kwalificatie genoegen nemen met P4 en zodoende ook teamgenoot Sergio Perez voor laten gaan. Het is niet de allerbeste voorbereiding op de belangrijkste sessie van het weekend gebleken: de kwalificatie.

Verstappen begon die sessie met P6 in Q1 en liet tijdens het tweede gedeelte weten. "Ik heb totaal geen grip aan de voorkant van de auto." Christian Horner voegde toe dat Verstappen in de eerste bocht bijna een tiende verloor ten opzichte van Perez. In Q3 was dat laatste niet meer het geval, al bezette Verstappen na de eerste runs nog altijd P4. In de slotminuten was hij aan een beduidend betere run bezig en leek er meer in het vat te zitten, ware het niet dat teamgenoot Perez voor het ingaan van de tunnel in de muur belandde en een code rood veroorzaakte.

Balen van code rood, maar Leclerc te sterk

Verstappen moet het daardoor doen met P4, hetgeen logischerwijs niet tevreden stemt: "Het is jammer. Over het algemeen is dit een redelijk lastig weekend voor mij, maar die laatste ronde was in ieder geval wel iets beter", laat Verstappen voor de camera van Viaplay weten. "Het was niet voor pole geweest, ik denk dat Charles en Ferrari dit weekend echt enorm sterk zijn. Maar goed, dan had ik er in ieder geval iets beter voor gestaan dan vierde. Maar ja, dat is ook Monaco, een rode vlag kan hier gebeuren. Het is jammer dat het nu voor het tweede jaar op rij gebeurt, maar het is wat het is."

Waar de wereldkampioen aangeeft dat pole-position sowieso buiten schot was gebleven, gaan de complimenten uit naar de Scuderia. "We moeten na de kwalificatie natuurlijk nog kijken waar het verschil met Ferrari precies zit, maar je ziet gewoon dat die auto heel goed draait. Daar komt bij dat ik meer last had van onderstuur dan dat ik zou willen. Die twee dingen helpen niet, vooral niet op een baan als Monaco waarop je de auto heel snel wilt draaien. Daardoor was het lastig vandaag."

Regen op zondag welkom?

Lastig zal het zondag ook worden vanaf P4 op de grid. De vorige keren dat Verstappen vanaf die plek moest komen in het prinsdom eindigde hij er namelijk ook. "We zien het morgen wel. Het is een beetje balen van vandaag, maar uiteindelijk moet je nog altijd geconcentreerd blijven in de wedstrijd." Des te meer omdat die race nat kan verlopen. "Als er regen komt, dan is het altijd een beetje chaos hier, ook doordat er gedurende het jaar veel vrachtwagens rijden. Daardoor krijg je olie en viezigheid op het asfalt en sowieso blijft het hier met al die witte strepen heel erg glad."