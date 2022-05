Perez geeft tekst en uitleg over crash in F1-kwalificatie Monaco

Op de een of andere manier heeft Sergio Perez een betere balans gevonden in de RB18 dan zijn Nederlandse teamgenoot. De Mexicaan startte - helemaal door zijn rapste tijd in de laatste training - met een goed gevoel aan de kwalificatie. Voorafgaand aan die krachtmeting wist de Red Bull-coureur natuurlijk wel dat hij écht aan de bak moest om in ieder geval één van de Ferrari's te verslaan, maar die mogelijkheid vergooide hij in Q3. In zijn allerlaatste poging verloor Perez de auto in bocht acht en botste met de achterkant van de RB18 in de Tecpro-barriers. De Mexicaan baalt: "Want er zat nog meer snelheid in. De temperatuur in mijn laatste setje banden was echt niet goed." Maar wat gebeurde er precies? "Mijn tweede out lap in Q3 was echt een puinhoop. Diverse coureurs respecteerden de delta niet. Ik had dus te koude banden, omdat iedereen ruimte probeerde te laten in de laatste sector."

Perez wist dus wat hem te doen stond, maar verloor de auto bijna al in de eerste bocht. Daarna was het een kwestie van het terugwinnen van de verloren tijd. "Ik zat dicht op mijn eerste tijd en probeerde het een en ander goed te maken. De achtste bocht was de hele kwalificatie al een lastige voor me, dus ik probeerde daarop te anticiperen. Maar toen ik het gas indrukte voelde ik dat de achterkant niet goed zat. Ik verloor daardoor de controle. Het verbaasde me ook dat Carlos me raakte. Het is balen voor hem en ook voor de monteurs, maar dit blijft Monaco."

De schade aan de RB18 was groot. Hoewel dat specifieke gedeelte op de baan niet de snelste is, hing de achtervleugel er niet heel goed meer bij. Ferrari-coureur Carlos Sainz schrok van de geparkeerde Red Bull en tikte met de achterkant van zijn Ferrari ook nog eens de rechter achterwielophanging van Perez kapot. "Er is flink wat schade", vervolgt Perez, die toch positief blijft. "Sinds de eerste training zijn we al sterk en in de derde oefensessie zelfs de snelsten. De Ferrari's liggen alleen wel iets voor op ons en zoals altijd is de startpositie hier zeer belangrijk. Tot dusver is het voor ons een competitief weekend."

Ondanks de botsing start Perez zondag vanaf de derde plek en aan de schone kant van de grid.

VIDEO: Perez crasht tijdens kwalificatie voor Grand Prix van Monaco