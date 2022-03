Sainz kan leven met P3: “Tevreden met progressie dit weekend”

Ferrari heeft tijdens de Formule 1-wintertests een uitstekende indruk achtergelaten met uitstekende betrouwbaarheid en goede rondetijden. Veel concurrenten hebben het team sindsdien als de favoriet aangewezen om goed uit de startblokken te komen. Daar is het team ook overtuigend in geslaagd tijdens de kwalificatie voor de GP van Bahrein. Charles Leclerc heeft daarin de pole-position gepakt, op een tiende gevolgd door zowel Max Verstappen als teamgenoot Carlos Sainz Jr. De Spanjaard reed in de eerste run van Q3 nog de snelste tijd, maar verbeterde zich daarna niet bij de tweede poging.

Sainz denkt dat er meer in de Ferrari F1-75 zat, maar tegelijkertijd is hij tevreden met zijn prestatie in de kwalificatie. “Er was minimaal één tiende meer te vinden, die Charles er aan het einde uit wist te halen. Eerlijk gezegd ben ik best tevreden met de progressie die ik gedurende het weekend geboekt heb”, zegt de Ferrari-coureur, die uitlegt waarom hij kan leven met P3. “Ik zat er ver vandaan en ik had moeite om te begrijpen hoe ik met deze auto moet rijden. Het hele weekend lag ik meer dan een halve seconde achter, dus voor mij was het goed nieuws dat ik vandaag überhaupt mee kon strijden om pole-position en in het begin van Q3 een goede ronde aan elkaar kon knopen. Het is zonde dat ik aan het einde die extra tiende niet kon vinden, maar tegelijkertijd is het ook verdiend. Charles was het hele weekend al sneller en verdiende de pole-position.”

Sainz begrijpt F1-75 nog niet helemaal

De ingrijpende veranderingen aan het technische reglement hebben compleet nieuwe F1-auto’s opgeleverd, die volgens een heel andere filosofie zijn gebouwd. Dat vereist een andere rijstijl van de coureurs en op dat punt heeft Sainz nog ietwat moeite. Ook teamgenoot Leclerc heeft aangegeven nog zoekende te zijn, maar in de vrije trainingen liet hij desondanks een goede indruk achter. Sainz had daarentegen meer moeite om op snelheid te komen, mede doordat hij naar eigen zeggen te veel moet nadenken tijdens het rijden.

“Het probleem is dat ik nooit zo’n grote achterstand heb gehad. Vorig jaar was ik op circuits waar ik me niet helemaal op mijn gemak voelde hooguit een paar tienden langzamer, dit weekend moest ik vanaf VT1 een achterstand van zeven, acht tienden goedmaken”, analyseert Sainz. “Ik begrijp de auto gewoon nog niet helemaal, ik heb het lastig en ik denk veel na tijdens het rijden. Dat neemt wat ruimte in mijn hoofd in tijdens het rijden, maar tegelijkertijd streed ik om pole-position en dus mag ik niet echt klagen. Hij konden die extra tiende vinden toen het erom ging, maar ik ben tevreden voor hoeveel ik moest nadenken onder het rijden.”