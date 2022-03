Horner ‘meer dan tevreden’ met eerste startrij na intens 2021

De eerste kwalificatie van 2022 draaide uit op een strijd tussen Ferrari en Red Bull Racing. Charles Leclerc bracht aan het einde van Q3 een 1.30.558 op de klokken, waar Max Verstappen net niet aan wist te komen. De Nederlander kwam in een 1.30.681 over de streep en moest daarmee de pole voor de Grand Prix van Bahrein aan de Monegask laten. Teamgenoot Sergio Perez kwalificeerde zich ondertussen als vierde en heeft zondag Carlos Sainz in de andere Ferrari naast zich op de grid. Teambaas Christian Horner spreekt van een goed begin, gezien hoe intens het vorige seizoen was voor het team en de introductie van een compleet nieuw technisch reglement.

“Het was heel close”, blikt Horner tegenover Sky Sports F1 terug op de kwalificatie. “Ferrari is de hele winter sterk geweest en we wisten dat het spannend zou worden tussen onze twee teams. Charles reed aan het einde van de kwalificatie een geweldige ronde, terwijl Max volgens mij een klein moment had in de laatste bocht. Maar de verschillen zijn ook zo klein. Om van de eerste rij te kunnen starten na zulke grote regelveranderingen, daar kunnen we zeer tevreden over zijn.”

Horner vindt het bovendien wel goed om te zien dat de eerste kwalificatie van het jaar meteen een serieus gevecht om de pole opleverde, in plaats van dat één team met speels gemak de eerste startrij zou opeisen. “Het is fantastisch. Iedereen is door de introductie van een nieuwe reglement met een schone lei begonnen. Toch zit er tussen Checo op P4 en de pole-position maar drie tienden. Dat is nagenoeg niets, na zulke grote veranderingen in de regels en met zulke enorme verschillen tussen de verschillende auto’s. Maar om na zo’n intens seizoen voor de eerste op de eerste rij te kwalificeren en Checo op de tweede rij te hebben, daar zijn we meer dan tevreden mee.”

“Ik denk dat de race erg interessant gaat worden”, aldus de Brit. “Dan zullen we zien of de coureurs elkaar met deze auto’s beter kunnen volgen en dichter op elkaar kunnen racen.” Hoe Red Bull ervoor staat voor de race vergeleken met Ferrari, durft Horner niet te zeggen. “Het wordt een ontdekkingsreis. We hebben nog geen goed beeld van hoe sterk hun long run pace is en moeten eigenlijk ook nog meer te weten komen over onszelf. We hadden op vrijdag een degelijke lange run, maar pas als de lampen op zondag uitgaan, weten we pas echt hoe we ervoor staan, hoe de bandendegradatie verloopt en hoe deze banden reageren. Het wordt erg interessant.”