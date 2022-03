Magnussen dolblij met zevende startplek: "Dit is echt heel leuk"

De Deense coureur verving kort voor de start van de F1-test in Bahrein de ontslagen Nikita Mazepin. Haas moest de eerste testochtend aan zich voorbij laten gaan als gevolg van een vertraging van de vracht. De verloren tijd werd in de late avonduren ingehaald, waardoor Kevin Magnussen slechts één dag de tijd had om op snelheid te komen met de nieuwe VF-22. Ondanks de minimale voorbereiding schittert de Deen al het hele weekend en bereikte hij de zevende plek in Q3, al werd de Haas-coureur in Q2 wel geteisterd door een probleem met de hydraulica. Dit betekende dat hij de auto meteen na Q3 langs de baan moest parkeren.

Terugkijkend op de afgelopen twee weken is Magnussen blij met de ommekeer bij Haas. Hoewel hij nog wat twijfels heeft over de betrouwbaarheid, heeft hij goede hoop op het halen van punten in de eerste Grand Prix van het seizoen. "Vanaf het moment dat ik een telefoontje kreeg van Guenther Steiner is het een grote achtbaan geweest. Ik werd daar echt door verrast, maar deed er alles aan om te kunnen terugkomen. Er waren wat obstakels die ik moest nemen, daar werd ik wel een beetje nerveus van", sprak Magnussen tegen Sky Sports. "Toen ik voor het eerst in de auto stapte had ik meteen een pijnlijke nek. Na de tests weet je niet waar je staat, maar ik had nooit verwacht dat we in Q3 zouden geraken. Ik heb zoveel geluk dat ik met een goede auto in de Formule 1 rijdt, het is echt heel leuk. Als je vanaf P7 start moet je voor punten gaan, maar mijn grootste bezorgdheid is de betrouwbaarheid. Ik ga duimen op een goede afloop."

Volgens Magnussen beloofde Haas-teambaas Steiner niets voor het nieuwe F1-seizoen. Over het potentieel van de auto liet de Italiaan zich dus niet uit. De Deen nam een gok, helemaal omdat hij eind 2020 de renstal gedesillusioneerd verliet vanwege tegenvallende prestaties. "Hij beloofde helemaal niets, dat had hij wel kunnen doen", vervolgde Magnussen. "Ze hadden een goed gevoel over de auto, maar op Barcelona na was er weinig te melden. Hij zei dus dat ze dachten dat ze een behoorlijke sterke bolide zouden hebben, maar hij beloofde niets. Dit voelt dus heel gek."