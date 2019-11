Sainz: "Norris reageerde fantastisch op mijn podium in Brazilië"

Sainz moest de Braziliaanse Grand Prix vanuit de pitstraat starten, maar hield het hoofd koel in alle chaos en reed - enigszins geholpen door de safety car en Lewis Hamilton - naar het ereschavot. Tegelijkertijd acteerde Norris, die als tiende was vertrokken, in de schaduw van zijn teammaat. Aan het eind van de race kreeg hij de complimenten van het team, omdat hij Sainz goed rugdekking zou hebben gegeven. "Maar ik deed dat niet voor de lol hoor. Dat kwam doordat ik verrekte langzaam was", luidde de nette variant van Norris' reactie.

Het tekende de logische reactie van een teleurgestelde sportman, al reageerde Norris nadien wel uiterst sportief volgens Sainz. "Ik moet zeggen dat Lando zich de hele dag als een 'gentleman' heeft gedragen. Hij liep de hele dag met een lach rond en dat terwijl het niet makkelijk voor hem is geweest", looft Sainz zijn teammaat tegenover Motorsport.com. "Hij was oprecht blij voor het team en ook blij voor mij. Dat was mooi om te zien. Hij is in dat opzicht een echte 'gentleman' en dat terwijl hij er nog als een kind uitziet", vervolgt de Spanjaard met een lach.

Het enige smetje op een bijzondere middag was dat Sainz niet samen met Max Verstappen en Pierre Gasly op het podium mocht staan. De wedstrijdleiding besloot het incident tussen Hamilton en Alexander Albon na de race te beoordelen, waardoor Sainz pas later aan het feest kon. Jammer maar ook niet meer dan dat, aldus de hoofdrolspeler. "Het was niet precies hoe ik mijn eerste podium had voorgesteld, maar goed: het was alsnog een dag om nooit te vergeten. Ik mag Max en Pierre graag, maar de mensen van mijn eigen team ook. Het was mooi om daar met zestig à zeventig man te staan zingen en champagne te drinken."

Tegelijkertijd is het podium voor McLaren ook loon naar werken volgens Sainz. "We zijn dit jaar zo vaak 'best of the rest' geweest. Als er dan één race was waarin er vooraan wat gebeurde en er een kans op het podium bleek te zijn, was ik heel boos geweest als wij er niet op hadden gestaan." Het volgende doel is voor Sainz ook alvast glashelder. "We willen nu een podium op eigen kracht behalen, dus ongeacht of de topteams wel of geen problemen krijgen. We moeten onszelf daarvoor blijven ontwikkelen."

Hoe McLaren zich steeds verder herstelt van moeizame jaren:

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy