Verstappen noemt overgangsjaar Honda geslaagd: "Grote stap gezet"

Alhoewel Helmut Marko voorafgaand aan het seizoen zeer concreet inzette op vijf overwinningen voor zijn renstal, hielden andere Red Bull-kopstukken zich meer op de vlakte. Zij verschuilden zich achter de term 'overgangsjaar' en benadrukten dat de samenwerking met Honda tijd nodig had. Met het seizoen bijna achter de rug is de claim van Marko niet zo wereldvreemd gebleken (denk aan de gemiste kansen in Hongarije en Mexico) en is het overgangsjaar dus best geslaagd te noemen.

Zo vindt ook Verstappen, die als vaandeldrager een belangrijke rol in de Honda-opleving heeft gespeeld. "We hebben geen enkele keer moeten opgeven door een probleem met de Honda-motoren. Dat is erg positief", verkondigt hij in Abu Dhabi tegenover Motorsport.com. "In het verleden hebben we nog veel punten verloren door betrouwbaarheidsproblemen, zowel met de motor als ook met onze eigen auto. Als je echt voor het wereldkampioen wilt vechten, kun je geen punten meer verliezen door zulke dingen." Deze positieve noten van 2019 maken dat de balans van Honda's overgangsjaar positief uitvalt voor Verstappen. "Ze hebben een enorme stap gezet."

Critici kunnen daartegenin brengen dat Honda meer motorische gridstraffen heeft geïncasseerd dan Ferrari en Mercedes. "We hebben inderdaad meer motoren gebruikt, maar dat was allemaal voor updates. Om de prestaties te verbeteren dus", countert Verstappen. "Het was zeker niet zo dat we een nieuwe motor moesten pakken omdat de oude versleten was. Dus in dat opzicht ziet het er goed uit richting volgend jaar."

Alhoewel het eerste jaar met Honda dus geslaagd is, vindt Verstappen het lastig om ronduit te zeggen of Honda daarmee ook alle verwachtingen heeft overtroffen. Daarvoor lijkt de Nederlander simpelweg nog meer te willen, een titelstrijd. "Ik vind het altijd lastig om te beoordelen of ze de verwachtingen hebben overtroffen of niet. Maar het positieve is wel dat we het hele jaar rond of boven onze eigen doelstellingen hebben gepresteerd. Dat hebben we [de voorbije jaren] nog niet eerder gehad, dus dat is zeker positief."

Daarnaast roemt Verstappen de eerlijkheid van de Japanners nog maar eens. In tegenstelling tot bij Renault heeft Honda geen valse verwachtingen geschapen. "Ze zijn altijd eerlijk geweest over wat we zouden krijgen en soms bleek het [in de praktijk] zelfs nog iets beter te zijn. Ze hebben keihard gewerkt en met de laatste twee motorische updates hebben we echt grote stappen gezet. We zitten daardoor heel dicht bij Mercedes. In Brazilië leken we op de rechte stukken zelfs sneller te zijn, maar je moet daarbij wel kijken naar de vleugelafstellingen en hoeveelheid downforce."

Met medewerking van Scott Mitchell