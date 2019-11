Grosjean rijdt in Abu Dhabi met oude vloer van wintertest

Sinds Haas erachter kwam dat de updates van de Grand Prix van Spanje totaal niet werkten, is het Formule 1-team naarstig op zoek gegaan naar een oplossing, maar die bleef uit. Kevin Magnussen en Romain Grosjean hebben als gevolg daarvan met verschillende specificaties van de wagen gereden, in een poging erachter te komen wat er nu precies mis is.

Grosjean heeft op het Yas Marina Circuit onthuld dat hij in de finalerace dezelfde vloer gebruikt als tijdens de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya in februari van dit jaar. "Het grappige is dat ik hier race met de eerste versie van de vloer, die we toen ook hadden", vertelde hij aan Motorsport.com. "Het zou best eens kunnen dat zoiets nog nooit eerder is gebeurd in de F1, dat iemand in de allerlaatste race iets meeneemt dat exact hetzelfde is als waarmee hij het jaar begonnen is."

Gevraagd of het niet wat vreemd is om, in de snel veranderende wereld die de Formule 1 heet, het gevecht aan te gaan met vrijwel dezelfde wagen als waarmee het team het seizoen aanving, zei hij: "Het is de beste versie die we hebben. Maar inderdaad, vooral met nieuwe reglementen is dat wel bijzonder."

Ondanks de problemen met de wagen vindt Grosjean dat er veel lessen zijn geleerd en dat het geen nut heeft om te overpeinzen hoe het kampioenschap was verlopen als het team een andere aanpak zou hebben gekozen. "Het was vanaf Barcelona heel duidelijk dat ik niet met het nieuwe pakket wilde rijden. Het voelde minder goed en we hadden waarschijnlijk tijd bespaard als we eerder teruggegaan waren naar de oude specificatie. Maar het is achteraf altijd makkelijk praten. Als ik vroeger wist wat ik nu weet, dan had ik heel wat aandelen Amazon gekocht. Misschien had ik zelfs het bedrijf opgekocht."

Met medewerking van Jonathan Noble