Sainz: "Moet agressief zijn onder remmen om Red Bull te passeren"

Na een ietwat tegenvallende kwalificatie begon Carlos Sainz vanaf de vijfde positie aan de sprintrace van de Grand Prix van Brazilië. De Ferrari-coureur liet een zeer solide tempo zien en ging al snel langs Lando Norris en Kevin Magnussen, waarna hij de jacht inzette op het leidende duo Max Verstappen en George Russell. Nadat laatstgenoemde langs de Red Bull-coureur was gegaan, was het de beurt aan Sainz om de aanval in te zetten op de wereldkampioen. Met een agressieve actie onder het aanremmen van bocht 1 kwam hij naast en voorbij Verstappen, die vervolgens wel zijn voorvleugel stuk reed op het achterwiel van de F1-75.

Sainz erkent dat zijn inhaalactie op Verstappen op het randje was. "Het was absoluut op de limiet. De Red Bulls zijn zo moeilijk te passeren en ik moest een heel krappe lijn nemen in bocht 1 om hem te passeren", blikt de Spanjaard terug op zijn inhaalactie op Verstappen. "Met een Red Bull moet je agressief zijn onder het remmen, anders kan je ze helemaal niet inhalen. Ze zijn zo snel op de rechte stukken dat je er echt voor moet gaan onder het remmen. Het spijt me als we daarbij wat contact hadden, maar dat is racen. Soms moet je ervoor gaan als je wil dat het lukt."

Tweede plaats maximaal haalbare, zondagse race wordt uitdaging

Na de succesvolle inhaalactie op Verstappen kwam Sainz op de tweede positie terecht, de plek die hij tot en met de finish zou vasthouden. Wel zag hij Lewis Hamilton in de slotfase nog naderen, waardoor hij P2 als het maximaal haalbare ziet. "Normaal slijten onze banden harder dan die van Mercedes en ik kon zien dat ze hard pushten. Het lukte om in de eerste ronden alle inhaalacties te plaatsen en naar het gevecht van Max en George te rijden. Ik moest wel agressief zijn omdat ik morgen een gridstraf incasseer, maar ik denk dat P2 het maximale was vandaag", zegt Sainz. "Ik ben blij met de race en blij met de snelheid. Het lijkt er alleen op dat Mercedes het tempo recent heeft opgeschroefd en zij zijn heel snel in de race."

Door die gridstraf moet Sainz zondag vanaf de zevende positie aan de race beginnen. Hij weet dat hij voor een fikse uitdaging staat vanwege de snelheid van de Mercedessen, maar ook doordat hij enige vrees heeft voor de gele medium band. "De snelheid is dit weekend prima, maar Mercedes is misschien gewoon iets sneller. Het wordt interessant om te zien wat er gebeurt als we allemaal op mediums staan, zoals Max vandaag", aldus Sainz. "We gaan zien hoe die band zich houdt. Natuurlijk moeten we ze ook op de baan inhalen, want ik begin op P7 en Charles vanaf P5. We hebben dus een goede race nodig om ze te verslaan."

