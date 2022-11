Verstappen: Probleem met bandenslijtage, had het op softs ook niet gered

Na de sensationele kwalificatie op vrijdag mocht Max Verstappen als tweede oplijnen voor de laatste sprintrace van het seizoen. De Nederlander deelde de eerste startrij met een ongebruikelijke gast vooraan: Kevin Magnussen. Voor de start - niet makkelijk op een omhooglopende grid - kozen Red Bull en Verstappen voor mediums, in tegenstelling tot nagenoeg alle andere coureurs. Het gaf Magnussen een voordeel in de openingsronde, waarin Verstappen moest verdedigen ten opzichte van George Russell. Hij hield stand en kon zijn blik in de tweede ronde op Magnussen richten. Bij de eerste poging op start-finish was het bingo, maar de strijd bleek allesbehalve gestreden.

De Mercedes-auto bleek rap in handen van beide coureurs, waarbij Russell de druk kon opvoeren. Verstappen verdedigde tweemaal met succes, maar moest de Brit bij poging drie laten gaan. De keuze voor mediums en het raken van brokstukken hebben niet geholpen, waardoor Carlos Sainz en Lewis Hamilton eveneens langszij zij gekomen. Verstappen moest genoegen met de vierde plek, hetgeen door de gridstraf van Sainz P3 op de grid wordt.

"Ik had enorm veel bandenslijtage. Op de één of andere manier hadden we totaal geen snelheid op de medium band, maar zelfs op softs hadden we de snelheid van Mercedes niet", legt Verstappen aan onder meer Motorsport.com uit. "Dat is wel een beetje zorgwekkend voor morgen. We zullen alles natuurlijk analyseren, maar normaal gesproken is er niet zoveel wat je kunt veranderen", duidt hij op parc fermé.

Verstappen raakte een stuk carbon en verloor een deel van zijn vleugel in gevecht met Sainz, maar volgens hem is dat niet doorslaggevend geweest. "Het ging vooral om de bandenslijtage. Ik vond simpelweg geen grip. De auto vrat de banden enorm snel op en ik heb eigenlijk geen idee waarom. Kijk ook maar naar Checo; die zat bij Hamilton maar Lewis reed aan het einde gewoon bij hem weg." Als Verstappen wordt gevraagd naar zijn verwachtingen van de hoofdrace, reageert de wereldkampioen: "Als je naar vandaag kijkt, niet veel goeds. Dan moeten we eerder naar achteren kijken dan naar voren. Maar we moeten eerst alles analyseren en hopen dat we het morgen iets beter kunnen doen."

