Bottas krijgt geen nieuwe Mercedes-overall na klachten in Spanje

De Grand Prix van Spanje werd onder extreem warme omstandigheden gereden en dat ging de doorgaans koele Bottas niet in z’n koude kleren zitten. De coureur verklaarde dat hij tijdens de race zo’n 3 kilogram aan lichaamsgewicht verloren was en verklaarde dat de witte pakken die men voorheen gebruikte beter waren om de hitte buiten te houden. Voor dit seizoen stapte Mercedes over naar zwarte pakken, bovendien zijn ze volgens het nieuwe reglement gemaakt van een dikker materiaal.

Voor de Belgische GP heeft Bottas hetzelfde pak, hij verwacht dat het niet zo warm meer gaat worden. “Het was best heet in de wagen”, aldus Bottas. “Ik weet niet of het aan het nieuwe materiaal lag of aan de kleur, maar het was zeker heel erg warm. Ik geloof dat de overalls hetzelfde zijn en ik denk dat dit [de Spaanse GP] de heetste race van het jaar was. Het zou dus goed moeten komen.”

Voor de race op Spa-Francorchamps is er op zaterdag en zondag kans op regen. Bottas heeft een goed weekend nodig om de voorsprong van teamgenoot Lewis Hamilton iets terug te brengen. Sinds de openingswedstrijd van het seizoen heeft de Fin niet meer gewonnen en hij heeft nu een achterstand van 43 punten op de Brit. Gevraagd of hij dit weekend iets in moet brengen tegen Hamilton als hij zijn campagne nog wil redden, zei hij: “Natuurlijk. Als ik voor het kampioenschap wil vechten moet ik punten van Hamilton pakken, maar ook van Max. Ik bekijk het race voor race, het is natuurlijk nog niet voorbij. Dat is mijn aanpak.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas