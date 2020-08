AlphaTauri bevestigt Tsunoda voor test in Abu Dhabi

Tsunoda is onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull en dit jaar komt hij uit in de Formule 2. In zijn debuutseizoen in die klasse bezet de 20-jarige coureur keurig de vierde plek in de titelstrijd en zaterdag mag hij de hoofdrace op Spa-Francorchamps ook vanaf pole-position aanvangen. Eerder stond hij bij het tweede evenement op de Red Bull Ring al op pole. Omdat Tsunoda een link heeft met zowel Red Bull als Honda is hij naar voren gekomen als de coureur die als eerste de sprong naar AlphaTauri lijkt te kunnen wagen. Recent hintte teambaas Tost al dat hij in 2020 nog een testkans zou krijgen.

Nu gaat de Oostenrijker een stap verder door Tsunoda op te roepen voor de rookietest aan het eind van het seizoen in Abu Dhabi. “Ik ben niet alleen onder de indruk met zijn rijden in de F2, ik was ook onder de indruk toen hij vorig jaar F3 reed, en ook de jaren daarvoor al”, zei Tost. “Hij is een sterke coureur en hij heeft alle ingrediënten om een succesvolle F1-coureur te worden. Hij zal absoluut voor ons testen in Abu Dhabi bij de rookietest. Of hij volgend jaar ook voor ons rijdt, dat wordt door Red Bull besloten en het hangt ervan af of hij een superlicentie krijgt. Als hij zo doorgaat en bij de eerste drie, vier in het kampioenschap eindigt, dan zou dat geen probleem moeten zijn.”

Red Bull kreeg de afgelopen jaren wat kritiek dat het opleidingsprogramma weinig nieuwe F1-talenten zou voortbrengen, maar volgens adviseur Helmut Marko is dat niet het geval. Hij prees Tsunoda recent in gesprek met Motorsport.com. “Er is geschreven dat er geen nieuwe juniors zijn, maar we hebben Yuki Tsunoda, die het geweldig doet in de F2. Hij heeft twee keer technische problemen gehad. Zonder die problemen had hij net zoveel punten gehad als [Robert] Shwartzman.”

Zelf laat Tsunoda desgevraagd weten dat de interesse vanuit de Formule 1 hem niet afleidt van het hoofddoel voor 2020, wat zijn programma in de F2 is. “Ik race natuurlijk om eerste te worden in het kampioenschap”, zei hij. “En ik heb dat doel niet veranderd. Ik weet ook dat ik veel punten moet scoren om F1 te kunnen rijden. Dus ja, het is natuurlijk goed dat Franz en ook Helmut praten over mij en de F1 in 2021, of dat ik dit jaar de rookietest doe. Maar ik concentreer mij alleen op de F2.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper