Tost: Tsunoda rijdt vroeg of laat voor AlphaTauri

Tsunoda eindigde vorig jaar op de derde plaats in het FIA Formule 3-kampioenschap, met een overwinning in Monza. Voor dit seizoen promoveerde hij naar de Formule 2 met Carlin. In de hoofdraces werd hij dit jaar al eens tweede, derde en vierde, en tijdens het tweede Silverstone-weekend won hij de sprintrace. De Japanner staat zodoende op de vierde plaats in het kampioenschap. Motorleverancier Honda zou vanzelfsprekend graag weer een Japanse rijder in de Formule 1 hebben, maar tot op heden is dat er nog niet van gekomen. Vorig seizoen kwam tweevoudig Super Formula-kampioen Naoki Yamamoto wel tijdens de vrije trainingen in actie voor Toro Rosso, maar hij zal op 32-jarige leeftijd niet meer de overstap maken naar F1.

Het is daarom niet meer dan logisch dat de 20-jarige Tsunoda de belangrijkste kandidaat is voor Honda en Red Bull. Ook AlphaTauri-teambaas Franz Tost denkt er zo over: “Ten eerste ondersteunen Red Bull en Honda Tsunoda omdat hij een fantastische coureur is”, zei de Oostenrijker. “Hij is zeer getalenteerd en erg snel. Dat heeft hij vorig jaar in de Formule 3 laten zien, maar dit jaar in F2 ook al. Ik herinner me dat hij in Oostenrijk aan de leiding ging toen het nat was, maar hij had toen radioproblemen en kwam te laat binnen voor nieuwe banden. Toen eindigde hij als tweede, maar in Silverstone won hij vervolgens wel. Hij wordt steeds sterker, ook naarmate hij meer ervaring krijgt. Ik verwacht hem vroeg of laat in een auto van AlphaTauri.”

Dit zou waarschijnlijk ten koste gaan van Daniil Kvyat, al heeft Tsunoda ook af te rekenen met mede Red Bull-junioren Jehan Daruvala en Juri Vips.