Horner looft Verstappen en voorspelt verbetering: "Dingen in de pijplijn"

Na zes races kijkt Verstappen tegen een achterstand van 37 punten aan op WK-leider Lewis Hamilton aan. Daar staat tegenover dat de Limburger vooralsnog de tweede Mercedes, die van Valtteri Bottas, achter zich weet te houden. Verstappen gaf op donderdag al aan dat beide Zilverpijlen eigenlijk voor hem horen te staan en volgens Horner verdient Verstappen alle lof voor het feit dat dit niet het geval is. "Mercedes heeft geweldig werk geleverd tijdens de winter, ze zijn met een erg competitieve auto voor de dag gekomen. Maar we kunnen de twee Mercedes-coureurs op dit moment wel splitten, dat is vooral een fenomenale prestatie van Max", aldus Horner tegen onder meer Motorsport.com.

De huidige prestaties van Red Bull schrijft Horner dus voor een groot deel aan de individuele kunde van Verstappen toe. Blijft overeind dat alle kopstukken van de energiedrankengigant weten dat het structureel beter moet. Dat men Verstappen dus van betere strijdwapens moet voorzien. "We werken er natuurlijk keihard aan om het gat te dichten. Maar Mercedes is als een geoliede machine, een machine waar bovendien heel veel geld in wordt gestopt. Hun totaalpakket is gewoon erg goed. Maar goed: wij blijven zelf ook keihard werken, niet alleen voor dit jaar hoor maar ook zeker met het oog op volgend seizoen", duidt Horner op de door corona grotendeels bevroren doorontwikkeling.

De teambaas weet dat Red Bull voor een fatsoenlijke kans in beide kampioenschappen - die van 2020 en die van 2021 - snel met verbeteringen op de proppen moet komen. "Hopelijk zitten er wel wat goede dingen in de pijplijn en kunnen we onze problemen aan het begin van dit seizoen ook steeds beter begrijpen, zodat we de auto nog beter kunnen doorontwikkelen."

Dat het seizoen 2020 in ieder geval zeventien races beslaat, is positief voor Red Bull. Het betekent dat Verstappen op papier in ieder geval meer races heeft om terrein goed te maken. "Ja, hopelijk helpt dat ons. Normaal gezien hebben we nog maar iets van negen races te gaan als we hier na de zomerstop in Spa komen, maar dit jaar hebben we nog elf wedstrijden voor de boeg. Het is vooral goed dat we als F1 blijven racen en ook dat we enkele interessante circuits bezoeken, banen waar we al lang niet meer zijn geweest. Hopelijk kunnen wij de auto intussen verder verbeteren en meer dagen hebben zoals die ene zondag op Silverstone."

