F2 Spa: Tsunoda klopt Mazepin en pakt tweede pole van 2020

De sessie barstte na een korte rode vlag voor een gestrande wagen los met een beste tijd voor Callum Ilott, een 1.58.427, die daarna van de tabellen werd gereden door Tsunoda en Mick Schumacher.

Na een stop voor verse banden ging het tempo in de laatste tien minuten nog verder de hoogte in. Mazepin ging op nieuw rubber naar P1 met een 1.57.721, maar Tsunoda slaagde er nog in om de eerste plaats te heroveren met een tijd van 1.57.593. In de laatste twee minuten kon niemand nog aan de tijd van de Japanner tippen en zo pakte hij zijn tweede pole van het huidige F2-seizoen.

Mazepin behield zijn tweede plek op 0.128 van Tsunoda. Met een late verbetering sprong MP Motorsport-rijder Nobuharu Matsushita naar de derde plaats, nipt voor Robert Shwartzman (Prema). De tweede MP Motorsport-wagen van Felipe Drugovich start zaterdagnamiddag ook vooraan. De Braziliaan versloeg in de slotfase de tijd van Renault-junior Guanyu Zhou (Virtuosi). Schumacher was zevende in de tweede Prema, gevolgd door Charouz-rijder Louis Deletraz. Jehan Daruvala en Luca Ghiotto maakten de top-tien vol.

Kampioenschapsleider Ilott zakte uiteindelijk nog helemaal terug naar de twaalfde plek. Dan Ticktum miste de training na een onduidelijke coronatest, maar was na een negatief resultaat toch nog veertiende.

Spa-Francorchamps F2 - Kwalificatie: