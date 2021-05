Aston Martin geeft in Spanje ook Vettel upgrades

Aston Martin kampt al sinds het begin van het seizoen met een lastig hanteerbare AMR21 en dus is het team uit Silverstone achter de schermen hard met verbeteringen aan het werk. Lance Stroll kreeg afgelopen weekend in Portiomao al een eerste set nieuwe onderdelen en komend weekend mag Sebastian Vettel die ook op zijn auto monteren.

De van Ferrari overgekomen Duitser worstelt al sinds het begin van het seizoen met zijn nieuwe auto. In Portugal plaatste hij zich tijdens de kwalificatie voor het eerst in tijden voor Q3, maar de race op zondag verliep frustrerend. Uiteindelijk werd de viervoudig wereldkampioen dertiende, één plaats voor Stroll.

Na afloop maakte Vettel weinig woorden vuil aan zijn optreden in Portugal. Hij keek liever vooruit naar de komende race in Spanje. “Er komen een paar dingen aan voor volgend weekend. Hopelijk kunnen we wat competitiever zijn”, aldus de Duitser die opmerkte vooral op zondag problemen te ondervinden. “Een probleemloze zaterdag is natuurlijk de sleutel tot een betere zondag. Maar ik hoop dat we ook in racetrim wat meer tempo hebben, zodat we wat meer druk kunnen zetten.”

Op het moment ontbreekt het vooral aan topsnelheid, vervolgde Vettel. “Het leek er duidelijk op dat we niet de snelheid hadden die AlphaTauri en vooral Alpine wel hadden. Uiteindelijk waren we gewoon niet snel genoeg. Gisteren [zaterdag tijdens de kwalificatie] was het een beetje beter, maar in de race hadden we gewoon niet de snelheid of de consistentie.”

Op de vraag of de nieuwe onderdelen in en aan Stroll's auto hun werk naar behoren hadden gedaan, zei Vettel: “Ik denk het wel. Uiteraard heb ik ze nog niet gevoeld, dus ik weet het niet. Maar ik hoop dat het [in Spanje] een beter weekend wordt.” Vettel had er overigens geen probleem mee dat het eerste setje nieuwe onderdelen niet naar hem, maar naar teamgenoot Stroll was gegaan. “Hij voelt zich duidelijk veel meer op zijn gemak in de auto dan ik. Ik ben nog steeds dingen over de auto aan het leren. Het wordt natuurlijk een lang seizoen, maar deze paar races zijn cruciaal om de auto onder de knie te krijgen. Ik ben per sessie nog steeds veel dingen aan het veranderen om de limieten te leren kennen.”