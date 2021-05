De Daily Mail meldt dat Bottas misschien al voor het einde van dit seizoen vervangen zal worden door George Russell. De coureur van Williams wordt alom gezien als opvolger van Bottas bij Mercedes in 2022, maar komt mogelijk dus al eerder dan verwacht voor de stal uit Brackley te rijden.

De Grand Prix van Portugal zou de doorslag hebben gegeven. Bottas startte die race vanaf pole-position, maar werd uiteindelijk vrij gemakkelijk door Lewis Hamilton en Max Verstappen aan de kant gezet. De Daily Mail sprak na afloop van die race een Mercedes-ingenieur (uiteraard zonder die bij naam te noemen). “Er is wat onrust in de fabriek over Valtteri. Hij is gewoon niet goed genoeg en dat werd nog maar eens duidelijk door wat Russell [vorig seizoen] in Bahrein liet zien.” De jonge Engelsman verving daar Lewis Hamilton en presteerde prima.

Dat Mercedes nu pas afscheid dreigt te nemen van Bottas, heeft alles te maken met de toegenomen druk van Red Bull. Dat team heeft dit seizoen met Sergio Perez een tweede ijzer in het vuur.

VIDEO: Valtteri Bottas blikt terug op het F1-seizoen 2021