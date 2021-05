Bottas verslaat Hamilton voor pole in Portugal, Verstappen derde

Nadat de coureurs van Mercedes de snelste tijden hadden gereden in de eerste twee vrije trainingen op vrijdag, was Max Verstappen tijdens de laatste oefensessie in Portimao de snelste man op de baan. De kwalificatie beloofde daarmee uiterst spannend te worden, te meer omdat een data-analyse van de Formule 1 uitwees dat het verschil tussen Hamilton en Verstappen over één ronde 0,0 seconde bedroeg. Zou Lewis Hamilton in Portugal zijn honderdste pole in de Formule 1 pakken? Of zou Verstappen voor de tweede keer dit jaar de eerste startplek opeisen? Of wist Valtteri Bottas op het moment suprême nog iets uit de hoge hoed te toveren?

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van Portugal

Q1: Bottas opent als snelste

Bottas was de snelste man in de eerste sessie van de kwalificatie dankzij een 1.18.722. De Fin was een fractie sneller dan Lando Norris, die zijn McLaren naar een sterke tweede tijd stuurde. Hamilton zag zijn eerste rondetijd geschrapt worden wegens track limits, maar reed daarna nog de derde tijd.

Bij Red Bull ging het ook niet helemaal van een leien dakje. Sergio Perez spinde bij de vierde bocht de grindbak in, maar kon zijn weg vervolgen en had op dat moment al een tijd gereden die goed genoeg was om door te gaan naar Q2. Verstappen stond eventjes tweede, maar zakte uiteindelijk weg naar de elfde plek in de tijdenlijst. De Nederlander leek heel even een technisch probleem te hebben. Over de boordradio meldde hij namelijk geen snelheid te hebben op het rechte stuk.

George Russell deed het uitstekend door zijn Williams voor de derde keer dit seizoen naar Q2 te brengen. Daniel Ricciardo behoorde opmerkelijk genoeg tot de eerste groep afvallers door niet verder te komen dan de zestiende tijd. Ook Aston Martin-coureur Lance Stroll was met de zeventiende tijd al vroeg klaar op zaterdagmiddag. Nicholas Latifi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin konden eveneens na Q1 uitstappen.

Q2: Hamilton neemt over, Russell toont klasse

Het tweede deel van de kwalificatie was een prooi voor Hamilton, die een 1.17.968 op de borden bracht op de medium band. Bottas tekende op die compound voor de tweede tijd, maar was al een halve seconde trager dan zijn teamgenoot. Verstappen tekende op het medium rubber achter Lando Norris en Esteban Ocon, die op de soft naar de derde en vierde tijd gingen, voor de vijfde tijd. De Nederlander toonde aan het einde van de sessie echter zijn snelheid op de zachte band door paars te gaan in het eerste deel van het circuit, alvorens van zijn gas te gaan om een start op de mediums zeker te stellen.

Russell excelleerde weer eens in de Williams. De jonge Brit was elfde in de kwalificatie en kwam maar een fractie van een seconde tekort voor deelname aan Q3. Antonio Giovinazzi deed het eveneens niet onaardig door de twaalfde tijd te rijden. Voor Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Kimi Raikkonen waren respectievelijk dertiende, veertiende en vijftiende.

Q3: Verstappen moet buigen voor Mercedes

Verstappen reed aan het begin van Q3 een 1.18.209, maar zag zijn rondetijd geschrapt worden omdat hij bij de vierde bocht buiten de baan was gegaan na een momentje van onbalans. Bottas zette daarna een 1.18.348 neer, waar Hamilton nét niet aan wist te komen. De Brit was met een 1.18.355 slechts zeven duizendste trager dan zijn Mercedes-collega. Perez sloot ondertussen aan op de derde plek met een 1.18.890, terwijl Verstappen na de eerste runs dus zonder tijd op P10 stond.

Met nog drie minuten te gaan keerden de coureurs terug op het circuit voor hun laatste run. Verstappen stuurde zijn Red Bull naar een 1.18.746, waarmee hij achter de Mercedes-rijders op P3 aansloot. Later bleek dat de Limburger aan het einde van zijn laatste snelle ronde last had van een Aston Martin. Bottas en Hamilton kwamen aan het einde van de kwalificatie met medium banden de baan op en verbeterden zich niet, wat inhield dat de pole voor de Fin was.

Mercedes bezet in Portugal dus de eerste startrij, Verstappen en Perez moeten het zondag doen vanaf de tweede rij. Carlos Sainz Jr. ging met zijn Ferrari naar de vijfde startplek, terwijl Ocon de kwalificatie als zesde besloot. Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Sebastian Vettel maken de top-tien op de grid zondag compleet.

De Grand Prix van Portugal gaat zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Portugal

VIDEO: Een ronde over het Autodromo do Algarve