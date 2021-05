Vrijdag moest Antonio Giovinazzi zijn Alfa Romeo C41 nog afstaan aan Callum Ilott tijdens de eerste vrije training voor de Portugese GP. Komend weekend is het de beurt aan Kimi Raikkonen om VT1 vanaf de zijlijn te bekijken, hij moet zijn plekje afstaan aan vaste reserve Robert Kubica. De Pool reed eerder dit jaar al in de nieuwe wagen van het team tijdens een shakedown in Barcelona en krijgt vrijdag dus de kans om de auto zestig minuten aan de tand te voelen in de eerste oefensessie in Spanje.

Daar blijft het niet bij voor Kubica, want op dinsdag en woensdag na de Spaanse Grand Prix werkt hij voor Alfa Romeo de bandentest voor Pirelli af. Daarbij doet hij zijn eerste ervaring op op de banden voor de nieuwe 18 inch velgen, die in 2022 geïntroduceerd worden in de F1. “Ik kijk ernaar uit om vrijdag en volgende week terug te keren in de auto”, zei de 36-jarige coureur, die benieuwd is welke progressie Alfa sinds de shakedown heeft geboekt. “In een F1-auto rijden is altijd bijzonder en ik kijk ernaar uit bij te dragen aan de strijd van het team in de middenmoot. Rijden op de nieuwe 18 inch banden wordt een nieuwe ervaring en is een voorproefje van de nieuwe wereld die we volgend jaar betreden.”

Kubica combineert zijn rol als reserverijder bij Alfa Romeo met een racezitje bij WRT, waarmee hij uitkomt in de LMP2-klasse van de European Le Mans Series. Samen met Louis Deletraz en Ye Yifei won hij de openingsrace van dat seizoen, toevalligerwijs ook op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Kubica is niet de enige invaller tijdens VT1 in Spanje: Williams gunt Nissany optreden tijdens VT1 Spanje