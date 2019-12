Animatie: Het F1-seizoen van 2019 onder de loep

De F1-titelstrijd bij de coureurs in 2019:

In de bovenstaande animatie is het verloop van het seizoen per Grand Prix goed te zien. Het levert vanzelfsprekend het beeld op dat we al kennen, maar bevestigt wel een aantal zienswijzen. Allereerst dat Valtteri Bottas zich helemaal had opgeladen voor het begin van dit seizoen, maar uiteindelijk (nog) niet over de constantheid beschikt die nodig is voor een serieuze titelstrijd.

Zo kon de Fin tot en met het vijfde F1-weekend van dit jaar, de Grand Prix van Spanje, nog aardig gelijke tred houden, maar verloor hij nadien de aansluiting in rap tempo. Waar Lewis Hamilton tot aan de zomerstop (op Oostenrijk en Duitsland na) een ijzersterke reeks inzette, raakte Bottas het momentum gedurende het Europese seizoen juist kwijt. Hij acteerde meer in de schaduw van zijn Britse teamgenoot en verzaakte op een cruciaal moment: in Hockenheim. Hamilton kende een off-day en Bottas had moeten profiteren door in de slotfase altijd naar P2 te rijden. De Fin ging echter ook de mist in en spoelde zo achttien waardevolle punten door het putje. Gecombineerd met een beroerd weekend in Hongarije leidde dit ertoe dat de titelrace voor de zomerstop al was gelopen.

Red Bull kent andermaal een beroerde start

Dit kwam ook mede doordat Red Bull Racing wederom niet competitief bleek vanaf de eerste minuut. Zoals bekend sloeg het team de plank mis met de nieuwe voorvleugel, waardoor men aerodynamisch achter de feiten aanliep. In de onderstaande animatie (van alle teams) is dat helemaal duidelijk te zien, al is die vergelijking niet helemaal eerlijk omdat Pierre Gasly het ook individueel liet afweten als tweede coureur. Bovenstaande grafiek is daardoor een betere referentie, aannemende dat Max Verstappen wel het maximale uit zijn materiaal haalde.

Na de Grand Prix van Frankrijk bedroeg Verstappens achterstand op Hamilton al 87 punten, een relatieve achterstand van 46,5 procent. Aan het eind van dit jaar bedroeg zijn relatieve achterstand 32,7 procent van Hamiltons puntentotaal. Het onderstreept dat Red Bull het vooral in de beginfase heeft laten liggen en maakt de opdracht voor 2020 glashelder: er nu eens vanaf Melbourne staan met een competitieve auto. Tot slot is de veranderende dynamiek binnen Ferrari ook mooi te zien in de grafiek. Zo begon de meer ervaren Sebastian Vettel voortvarender aan het seizoen, maar heeft Charles Leclerc het commando met het tweeluik België-Italië (niet geheel toevallig twee zeges) overgenomen. Ook dit is een veeg teken richting 2020: normaliter zet de opmars van de jonge hond zich door of kan de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim toch nog eenmaal terugslaan?

