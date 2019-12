Hamilton: “Het beste jaar uit mijn carrière”

De Mercedes F1-coureur legde afgelopen seizoen beslag op zijn zesde wereldtitel, waarmee hij nog slechts een titel verwijderd is van het record van Michael Schumacher. Ondanks de dominantie van zijn team stelt Hamilton dat de eerste dagen met de nieuwe W10 verre van vlekkeloos verliepen. “Toen we aan dit seizoen begonnen, was de auto belabberd om te besturen”, zei Hamilton tijdens het FIA Prize Gala in Parijs goudeerlijk. “Het zag er tijdens de tests niet geweldig uit. We kregen het niet in de juiste window en pas op de laatste dag kregen we het aan de praat. Vervolgens reisden we af naar de eerste race, waar we direct geweldige resultaten boekten.”

Het vervolg van het seizoen is alom bekend: de Brit was opnieuw dominant en stelde ruim voor de finalerace zijn zesde wereldtitel veilig: “Het was een goed jaar. Ik denk zelfs het beste jaar uit mijn hele carrière.” Toen Motorsport.com hem vroeg waarom dit zijn beste jaar is, antwoordde de Mercedes-coureur: “Ik denk voornamelijk door invloeden van buitenaf. Dat maakt dit jaar tot het beste seizoen. Het seizoen als geheel was net zo sterk als vorig jaar. De kwalificatie was dit jaar minder sterk maar toch stond ik vaak op de eerste rij of in de top drie en stond ik tussen de Ferrari’s toen zij opeens dertig pk meer hadden dan de rest. De kwalificatie was nog altijd goed maar het was dit jaar lastiger om de wagen te besturen. De races waren dus net zo sterk als vorig seizoen.”

Hoogte- en dieptepunten naast de baan

Hamilton legt uit dat het naast de baan een jaar van contrasten was, met hoogtepunten maar ook het verlies van Niki Lauda en Anthoine Hubert: “In de races win je het kampioenschap, maar daarbuiten ben ik gelukkiger in de samenwerking met het team qua teamwork. En met dingen zoals de deuren die opengingen in de modewereld. Dat is goed ontvangen en geaccepteerd. Mijn fans zijn geweldig, ze steunen me hierbij. Het is fijn dat ik dergelijke dingen kan doen en er niet al te veel in over gepraat wordt, want negatieve reacties leiden af. We zijn echter ook wat mensen verloren dus het was een emotionele achtbaan. Vanaf de eerste race, naar Monaco, naar Spa. Ik denk dat iedereen in de racerij het er moeilijk mee heeft gehad.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble