Foto’s: De winnaars van het FIA Prizegiving-gala in Parijs

De kampioenen van de FIA-kampioenschappen werden op het podium in Parijs in het zonnetje gezet en ontvingen de bokalen voor hun prestaties. Onder hen ook Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton, Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne en WEC-kampioenen Fernando Alonso, Kazuki Nakajima en Sebastien Buemi.

Ook mochten heel wat Nederlanders een prijs ophalen. Nyck de Vries kreeg de bokaal voor zijn titel in de Formule 2 en karttalenten Thomas ten Brinke en Marijn Kremers ontvingen de prijzen voor hun wereldtitels. Max Verstappen kreeg de award voor Action of the Year uitgereikt, teamgenoot Alexander Albon werd verkozen tot Rookie of the Year.

Bekijk hieronder de foto's: