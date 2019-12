Gasly: "Het is niet eerlijk gegaan bij Red Bull"

Red Bull hoopte, na afscheid te hebben genomen van Daniel Ricciardo, in Gasly een goede teamgenoot voor Max Verstappen te vinden in de tweede RB15. De Fransman heeft in het verleden mooie dingen laten zien en zich onder andere GP2-kampioen gekroond. Bij het Oostenrijkse topteam wilde het echter niet vlotten, maar toch had hij er niet op gerekend dat hij de tweede seizoenshelft alweer terug zou worden gezet naar zijn oude team, Toro Rosso.

"Ja, het was een zwaar seizoen. Ik was met wat vrienden laatst die tegen me zeiden: 'Jouw jaar was als een Hollywoodfilm, een verhaal waarin zoveel dingen gebeurd zijn dat het bijna niet waar kan zijn", begon Gasly tegenover MotorsportWeek.com. "Zo voelt het voor mij persoonlijk ook wel. Ik ben door allerlei emoties gegaan, van woede en frustratie tot enorm verdriet. Ik heb misschien wel het verdrietigste moment uit mijn leven meegemaakt, op Spa met [het overlijden van] Anthoine, en twee maanden later een van de gelukkigste momenten met mijn eerste F1-podium. Het was zo'n achtbaanrit en tegelijk heel leerzaam als persoon en als coureur."

Na Hongarije kreeg Gasly nog te horen dat hij het jaar volledig uit kon rijden bij Red Bull, maar acht dagen later kwam de renstal erop terug en hebben ze hem gewisseld met Albon. "Toen ik dat nieuws te horen kreeg was ik heel geschokt en nogal boos. Ik vind niet dat het eerlijk is gegaan, omdat we [als team] de eerste zes maanden niet in de buurt zaten van wat we moesten laten zien. Ik was dus best boos, maar heb erna alles omgezet in positieve energie. Er zijn veel dingen niet op de juiste manier gegaan. Uiteindelijk was het de werkelijkheid, mijn kans voorbij en daar kon ik niks aan doen. Ik dacht: 'Oké, ik heb nog negen races waarin ik kan laten zien hoe goed ik ben, hoe snel en hoe consistent. De dingen die ik heb laten zien voordat ik bij Red Bull terechtkwam", vertelde de Franse coureur over de periode.

"Ik ben elk seizoen in elke wagen en elke categorie snel geweest. Deze zes maanden waren de enige in mijn leven waarin het niet goed ging. En plotseling vraagt iedereen zich af of ik wel weet hoe ik moet remmen, hoe ik moet sturen en wat al niet meer. Daarom had ik voor mezelf de mentaliteit aangenomen om harder dan ooit te werken en een punt te maken. Ik wilde die overgebleven negen races op mijn allerbest zijn zonder iets te veranderen. Ik heb dezelfde aanpak gehouden als aan het begin van het jaar, maar er puur voor gezorgd dat ik elke sessie op mijn scherpst was."