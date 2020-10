Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Portugal

Winnaars:

De ceremonie op de Nürburgring was vele malen mooier met die helmoverdracht van Mick Schumacher erbij, maar in Portugal heeft Lewis Hamilton zich pas echt naar eenzame hoogte in de geschiedenisboeken gereden. Althans: als je puur naar het aantal zeges kijkt, want over de rest valt absoluut nog wel te twisten. Hoe dan ook: in de Algarve heeft de Brit zijn klasse weer getoond. Vooral als je het vergelijkt met zijn ietwat tamme teamgenoot. Valtteri Bottas topte alle trainingssessies, maar stond er na afloop van de kwalificatie toch weer beteuterd bij. Hamilton sloeg namelijk toe toen het echt moest, zoals hij dat steevast doet: scoren op de belangrijkste momenten. Het maakt de 92-voudig winnaar zo goed en kenmerkt eigenlijk iedere grote kampioen. Als je zelfs met een krampaanval nog 25 seconden aan voorsprong overhoudt, dan weten we allemaal wel ongeveer hoe laat het is: tijd voor die zevende wereldtitel.

Een wereldtitel, tja, Ferrari wacht er al sinds 2008 (bij de constructeurs) op. Dat 2020 het jaar niet zou worden, werd al rap duidelijk. Het zou eerder een martelgang worden met de SF1000. Waar dat voor Sebastian Vettel nog steeds het geval is, zorgt Charles Leclerc zo nu en dan voor een welkome opsteker. Zo ook in Portugal. De Monegask bleef foutloos en stuurde zijn bolide op zaterdag keurig naar de vierde startplek. Een puike prestatie, zeker als je bedenkt dat Vettel in Q2 al sneuvelde en als vijftiende moest vertrekken. Op zondag maximaliseerde Leclerc opnieuw door die vierde plek naar huis te rijden. In de eerste stint wist hij zelfs zicht te houden op de podiumplek van Max Verstappen. Het ging over de boordradio van de Nederlander zelfs meer over Leclerc dan over de Mercedessen voor hem. Al een prestatie an sich voor Ferrari in 2020. De opsteker van Leclerc laat twee dingen zien. Allereerst dat Ferrari wellicht een stapje voorwaarts heeft gezet, al moet je bij het kreupele paard altijd met twee worden spreken. En ten tweede dat Leclerc nog altijd de geschikte kroonprins in Maranello is, nu het materiaal nog...

Voor het laatste stekje bij de winnaars leverde de Portugese GP meerdere gegadigden op. Wat te denken van Kimi Raikkonen met zijn openingsronde of Sergio Perez met zijn prachtige inhaalrace. Doordat de Mexicaan - zoals Verstappen al aangaf - zichzelf deels elimineerde in de eerste ronde, is hier gekozen voor Pierre Gasly. De Fransman ging op Portimao vrolijk door met wat hij eigenlijk al een heel kalenderjaar doet: het Red Bull-zusterteam prachtige resultaten schenken. Gasly is bij AlphaTauri weer helemaal tot bloei gekomen en laat wekelijks zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. In dat opzicht is het best vreemd dat Red Bull Racing niet eens naar de coureur uit Rouen kijkt voor de eventuele opvolging van Alexander Albon. Natuurlijk is Gasly al eens bezweken onder de druk van een topteam en zijn er geen garanties op beterschap, maar met zijn huidige vorm doet hij toch niet onder voor Nico Hülkenberg?

Verliezers

De eerste verliezer luistert naar de naam Lance Stroll. Waar teamgenoot Perez een ongelukkig begin kende maar nadien wel alle handen op elkaar kreeg, ging het met Stroll minder. Het tumultueuze weekend van de Canadees begon eigenlijk al op donderdag. Het team maakte bekend dat Stroll toch wél COVID-19 had tijdens het raceweekend in Duitsland, waarna er een spervuur aan vragen volgde. Want hadden Stroll en Racing Point wel alle procedures gevolgd? Een waarschuwing van de FIA volgde, waarna Stroll zich een dag later alweer mocht melden bij de wedstrijdleiding. Ditmaal na een incident met Verstappen. Dat was niet zozeer de schuld van Stroll, als wel van beide mannen ietwat onhandig. Bovendien had Verstappen zijn scheldkanonnade over de boordradio best achterwege kunnen laten. Hoe dan ook: op zondag trof Stroll wel alle blaam. De onbezonnen actie bij Lando Norris was namelijk verre van handig. Stroll liet te weinig ruimte, sneed naar binnen alsof er niemand op de baan reed en bezorgde beide betrokkenen schade. Tel daar een tijdstraf bij op en zijn race staat in schril contrast met die van teamgenoot Perez.

Een weekend om snel te vergeten voor Stroll dus en dat geldt ook ontegenzeggelijk voor Alexander Albon. De druk op de Britse Thai werd voorafgaand aan het raceweekend al even opgevoerd door Christian Horner. De teambaas liet weten dat Albon 'het maar moest laten zien' tijdens de raceweekenden op Portimao en Imola. De eerste kans in dat opzicht al ronduit verkeken. In de Portugese heuvels verliep het allerminst naar wens. In de kwalificatie strandde Albon op een halve seconde van Verstappen als zesde. Redelijk normaal in 2020, al zou het grootste euvel pas in de race volgen. Albon moest daarin twee pitstops maken, eindigde puntloos als twaalfde en werd bovenal op een ronde gereden door teamgenoot Verstappen. Toen Gasly dit in Hongarije 2019 overkwam, bleek het meteen einde oefening. Albon heeft schijnbaar meer krediet, al rest de vraag wanneer het einde daarvan in zicht komt. Het meest waarschijnlijke antwoord luidt 'voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2021' of Albon moet al heel snel een konijn uit de hoge hoed toveren...

Dat laatste zou ook helpen voor Daniil Kvyat, als een opleving überhaupt nog enig soelaas biedt. Helmut Marko heeft immers al laten doorschemeren de plannen voor AlphaTauri in zijn hoofd te hebben. Mocht Yuki Tsunoda tijdens de laatste F2-races een superlicentie in de wacht slepen, dan zit de Japanner waarschijnlijk geramd. Veel doet Kvyat er overigens ook niet aan om Marko nog op andere gedachten te brengen. Waar Gasly straalt in de kleuren van AlphaTauri acteert Kyvat het hele jaar al in zijn schaduw. In Portugal veranderde daar niets aan. Sterker nog: Kvyat kwam als laatste van het rijdende veld over de meet. "Het was een slechte race. Ik zat na de eerste ronde al in een slechte positie en kon daarna niet veel meer doen. Ik kreeg de banden ook maar moeilijk op temperatuur", klonk zijn klaagzang na afloop. "Verder maakte de wind het er ook niet beter op." Klein detail is echter dat de andere negentien coureurs daar ook mee te maken hadden. "Soms heb je goede races en soms iets mindere races", sloot hij met een cliché af. Vraag is alleen of die goede races nog op tijd komen om zijn zitje te redden.