Sainz pakt leiding in Portugal: "Reed bijna in op Hamilton"

Sainz startte in tegenstelling tot de Mercedes-rijders op de zachte band en dat bleek vooral bij de start een voordeel. Op de sneller opgewarmde banden kon de Spanjaard een bliksemsnelle start maken. Hamilton en Valtteri Bottas hadden het met de mediums even lastiger en moest Sainz zelfs even laten rijden.

"Dat was eigenlijk best makkelijk", aldus Sainz bij Sky Sports. "Het was geen hevige strijd, ik kon hen simpelweg voorbij rijden zoals zij dat meestal bij ons doen. Ik heb erg de nadruk gelegd op het opwarmen van de banden tijdens de formatieronde. Die paar extra graden in de zachte banden hebben me een goede eerste ronde opgeleverd. Ik reed wel bijna in op Hamilton omdat hij zo vroeg remde, maar ik kon gelukkig zonder probleem buitenom."

"Daarna zag ik Valtteri. Omdat het niet meer regende had ik verwacht dat hij het tempo weer zou opkrikken, maar dat gebeurde niet. Ik probeerde hem een beetje nerveus te maken door me te tonen in zijn spiegels en hij mist een apex. Dat leverde me de leiding op."

Sainz kon niet zo lang van zijn leiding genieten. De mediumbanden van Mercedes kwamen op temperatuur, terwijl de zachte banden van Sainz al snel hun glans verloren. De Madrileen kwam uiteindelijk als zesde over de meet nadat hij last kreeg van graining, een probleem waar McLaren wel vaker mee te maken krijgt. "We hebben het de laatste races lastig gehad met de koelere temperaturen", bevestigt Sainz. "Onze wagen heeft de neiging om onderstuur te krijgen en dat beschadigt de linkervoorband vrij veel. Dat is eigen aan onze wagen en dat moeten we dus onderzoeken. Zonder die graining zou ik namelijk vierde of vijfde hebben kunnen eindigen."