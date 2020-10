Teams krijgen idee van 2021 met voorlopige F1-kalender

Formule 1-CEO Chase Carey gaf in een eerder stadium al aan dat hij hoopt dat de kalender voor 2021 in grote lijnen gaat lijken op de oorspronkelijke kalender voor 2020, voordat er races geschrapt werden vanwege het coronavirus. Het valt echter niet uit te sluiten dat dit ook in 2021 weer gebeurt, want er is vooralsnog geen vaccin beschikbaar. In dat geval lijken stratencircuits en circuits buiten Europa weer het kind van de rekening te worden. Wel heeft de F1 de contractuele en politieke verplichting om de races met een contract op te nemen op de voorlopige kalender, ondanks dat het logica zegt dat een bepaalde race niet haalbaar is.

Rond de afgelastingen van dit seizoen werden moeilijke onderhandelingen gedaan over wie de knoop doorhakte en bij wie de verantwoordelijkheid lag voor de besluiten. Een extreem voorbeeld was recent zichtbaar toen de organisatie van de Vietnamese GP de afgelasting van de race van 2020 pas enkele weken na de bekendmaking van de uiteindelijke kalender van de F1 formeel bevestigde.

Het blijft nog even gissen hoe de voorlopige kalender voor 2021 er precies uit gaat zien, hoewel het dus voor de hand ligt dat het schema in grote lijnen lijkt op de oorspronkelijke kalender van 2020. Toch hoopt Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer een plan onder ogen te krijgen dat redelijk dicht in de buurt komt bij wat waarschijnlijk gaat gebeuren. “Mijn voorkeur gaat naar een realistische kalender”, antwoordde Szafnauer op een vraag van Motorsport.com. “Ik weet dat het lastig is om de toekomst te voorspellen met wat er gaande is. Ik denk dat we niet weten hoe de wereld er eind november uitziet met hoe het virus zich nu verspreidt in Europa en andere plaatsen zoals Noord-Amerika.”

“En het andere punt wat ik niet weet: ik blijf lezen over een aantal vaccins die er veelbelovend uitzien en inmiddels bij fase drie van de proeven zijn aangekomen. Wanneer komen die vaccins beschikbaar?”, stelt Szafnauer een vraag die bij meer mensen speelt. Een vaccin kan een belangrijke rol spelen in een relatief normaal verloop van het F1-seizoen 2021. “Deze dingen weet ik niet”, vervolgt hij. “Het is dus lastig te voorspellen. Maar ik zou liever een realistische kalender hebben dan een optimistische, zodat we wat kunnen plannen. Maar ik weet alleen niet wat realistisch inhoudt.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl houdt hoop dat de Formule 1 in 2021 een relatief normaal schema aan kan houden. “We moeten eerst afwachten wat we maandag te zien krijgen”, zei hij. “Dit jaar was een uitdagend jaar, iets wat we niet eerder hebben meegemaakt. En ik denk dat de F1 dit, samen met ons, best goed heeft aangepakt. In april en mei hadden we namelijk hoop om tot wel zeventien races te hebben dit jaar. En ik heb veel vertrouwen in de F1 dat zij ook voor volgend jaar het juiste zullen doen. Natuurlijk is de situatie vrij dynamisch. Tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om positief te blijven, en hopelijk kunnen we volgend jaar een normalere kalender hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper