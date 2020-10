Racing Point haalt uit na dubbele reprimande Perez in Portugal

Perez kreeg twee reprimandes op Portimao: eentje voor het ophouden van Pierre Gasly in de kwalificatie, de ander voor een agressieve verdedigende actie ten opzichte van dezelfde rijder. Als de Mexicaan tijdens dit seizoen nog een derde reprimande ontvangt, dan krijgt hij een gridstraf van tien plaatsen aan de broek en dus kunnen de twee reprimandes grote gevolgen hebben. Szafnauer is het op zijn zachtst gezegd niet eens met de reprimandes, te meer omdat de botsing van Verstappen met Perez niet werd bestraft door de wedstrijdleiding.

“Ze raakten elkaar niet”, beargumenteert Szafnauer. “Sergio bewoog als eerste, voor Gasly dat deed. Sergio mag dat doen als verdediging. Je mag niet twee keer van lijn veranderen, maar één keer mag wel. Gasly ging van het gas en er was geen contact. Waarom dan die reprimande? In de eerste ronde wordt Sergio geraakt door Verstappen, die van de baan is geweest en plotseling terugkeert zodat hij weer grip heeft met zijn auto. Hij rijdt tegen Sergio, en daar doen ze niets aan. Sergio en Gasly raakten elkaar niet. Is dat niet wat de fans willen, hard verdedigen en goede duels? Als we coureurs reprimandes gaan geven voor hard en veilig racen, waar gaat onze sport dan heen?”

In Rusland ging Charles Leclerc vrijuit nadat hij Lance Stroll in de openingsronde aantikte. Dat maakt het voor Szafnauer nog pijnlijker dat de stewards niet keken naar het incident tussen Verstappen en Perez. “Dat was een botsing, toch? Je hoort naar een botsing te kijken, en dat was het incident met Sergio en Gasly niet. Het was hard, goed verdedigen, en dat bestraf je? Maar als er mensen botsen, dan doe je niet? Dat gebeurt nu twee keer op rij. Ik weet niet of je Leclerc en Lance [in Rusland] zag, maar dat leek er heel erg op. Je veroorzaakt een botsing, maar daar gebeurt niets. We moeten dit gaan uitzoeken.”

Szafnauer gaf tevens aan dat hij het onderwerp aan de kaak gaat stellen bij de F1 Commission-vergadering van maandag. Hij noemt de gevolgen van een reprimande groter dan het lijkt. “Sergio heeft in zijn carrière niet eerder een reprimande gekregen en nu krijgt hij er dit weekend twee. De rest van het seizoen moet hij nu als een heilige rijden. Hij kan zich niet hard verdedigen, omdat het risico op een reprimande daar is. Dan krijg je een gridstraf van tien plaatsen. Dus ik denk dat dit nogal hard is. Je denkt misschien dat een reprimande niet zo zwaar is, maar dat is het wel.”

Ook Stroll kwam dit weekend meermaals in aanraking met de wedstrijdleiding. Hij kreeg drie tijdstraffen, waarvan twee voor het overschrijden van de track limits en een voor het veroorzaken van de botsing met Lando Norris. Met die straf is Szafnauer het ook niet eens. “Ik denk dat het een zwaar besluit was om hem een straf te geven", zei het hoofd van Racing Point. Is het een race-incident? Lance lag iets voor Lando toen hij instuurde. Lando positioneerde zich in het midden van de baan en Lance was iets sneller. Ik weet niet of Lance de bocht had gehaald als hij niet had ingestuurd. Ik vond het een race-incident.”

Met medewerking van Adam Cooper