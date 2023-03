Analyse: Welk Formule 1-team is het langzaamste in 2023?

Williams was in 2022 bij uitstek de hekkensluiter met een niet zo geslaagde eerste poging om de weg terug omhoog te vinden met het nieuwe grondeffect-reglement. De FW45 werd dit jaar beter, maar de stap was niet heel groot. Dat wakkerde het pessimisme aan bij Alexander Albon, toch iemand die altijd positief is. “Op basis van de test zijn we het tiende team. Qua snelheid hebben veel teams grote stappen gemaakt, in vergelijking met onze directe rivalen AlphaTauri en McLaren staan we nog iets achter.” Toch presteerde de formatie uit Grove heel behoorlijk toen het om de knikkers ging. Albon scoorde een punt, dat lukte geen van de coureurs in dienst bij McLaren en AlphaTauri. Teamgenoot Logan Sargeant kwam tot de twaalfde plek. Het meest bemoedigende voor Williams was nog dat Albon naar eigen zeggen ondermaats presteerde in de kwalificatie, al kwam dat door schade aan de voorvleugel. Hij kon daardoor in Q2 geen echte poging doen om de top tien te bedreigen.

Een blik op data van de raceruns leert ons dat Williams het helemaal niet slecht doet. Als we het gemiddelde pakken van de tien beste ronden in de race, stond Sargeant op de zevende plek en Albon vijftiende. Dat strookt wel met het feit dat Williams op vrijdag in de kwalificatiesim de achtste van tien teams was. Niet geheel verrassend waren de Williams-mannen vooral aan het eind van de lange rechte stukken erg sterk. Beide coureurs waren bovenaan te vinden in de topsnelheden. Die efficiëntie zou ook voordelig moeten zijn als Williams volgend weekend naar Saudi-Arabië gaat. De verre reis naar Australië zou vervolgens een reality check kunnen worden omdat downforce op dat circuit belangrijker is. Maar op dit moment is Williams zeker niet de langzaamste formatie op de grid.

Een directe vergelijking met de andere langzame teams is lastig te maken. Ondanks dat Lando Norris en Oscar Piastri geteisterd werden door problemen met de betrouwbaarheid en de straffen die Esteban Ocon kreeg, horen McLaren en Alpine niet in de achterhoede van F1. Daardoor blijven Alfa Romeo, AlphaTauri en Haas naast Williams over. Tijdens de Grand Prix van Bahrein was er geen moment dat alle acht de coureurs van die teams met vergelijkbaar rubber op de baan waren. Maar toch zijn er twee gebieden waarin we een vergelijking kunnen maken. De auto’s van Williams, Alfa Romeo en AlphaTauri begonnen de race allemaal op gloednieuw rubber, Haas trok een ander plan. Toen de openingsronde eenmaal achter de rug was, DRS geactiveerd en de ‘betrouwbare’ rondetijden kwamen, was er een periode van zes ronden waarin deze zes coureurs op de baan waren met een vergelijkbare hoeveelheid brandstof en rubber voordat ze in de pits kwamen voor de eerste stop.

Omdat het voor rookies Sargeant en Nyck de Vries hun eerste kennismaking was met deze vorm van racerij, hebben we de snelste coureurs van elk team genomen voor deze vergelijking. Albon vertegenwoordigde Williams wat dat betreft met een gemiddelde rondetijd van 1.40.607. Dat is iets meer dan twee tienden langzamer dan wat Valtteri Bottas liet zien in zijn Alfa Romeo, de wagen die uitblinkt in langzame bochten.

Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als veertiende en begon zijn derde seizoen op het hoogste niveau ruimschoots voor teamgenoot De Vries, maar het beeld zag er niet bepaald rooskleurig uit voor AlphaTauri. Hij was drie tienden sneller dan de Nederlander, maar de gemiddelde rondetijd van de AT04 bleef steken op 1.40.796. Daarmee is de formatie uit Faenza in eerste instantie twee tienden langzamer dan Williams. De tien snelste ronden van Tsunoda geeft de burger moed. Daarmee stond hij op een prima zevende plek, maar het geeft ook een vertekend beeld. Voor die tien snelste ronden gebruikte de Japanner in de slotfase van de race een set softs. Hij reed op de snelste compound en met nog heel weinig brandstof.

Belangrijker is de periode tussen ronde 17 en 24 in de Grand Prix. Dit was voor de coureurs op een driestopper het middelste deel van de tweede stint. Tegen die tijd was Williams al afgeweken, maar de Haas, Alfa’s en AlphaTauri’s hadden allemaal een stop gemaakt voor nieuwe harde banden. Het was de eerste keer dat we Haas konden meenemen in de rangorde. Het goede nieuws voor teambaas Guenther Steiner is dat zijn team de zaken goed op orde had. Kevin Magnussen had de bovenhand ten opzichte van Nico Hülkenberg, die een groot deel van de race met schade reed. Op de witte Pirelli’s reed hij gemiddeld over acht ronden 1.38.807. Dat is bijna drie tienden sneller dan Alfa-kopman Bottas. De VF-23 was zeker op de rechte stukken behoorlijk snel.

Ook in dit geval is AlphaTauri weer de hekkensluiter. Tsunoda is weer de referentie voor het team. Zijn gemiddelde snelheid in dit window is 1.39.267, het team is daarmee 0.183s te langzaam. Het team lijkt nog steeds niet optimaal gebruik gemaakt te hebben van de Red Bull-windtunnel. De problemen van AlphaTauri werden al voor de race duidelijk. Ook tijdens de racesims in VT2 had het team achterstand. AlphaTauri was bovendien het langzaamste in de enkele ronde en ook de racesnelheid op softs (een programma van dertien ronden) was niet om over naar huis te schrijven. Die run in de vrijdagtraining hoeft niet beslist een ramp te zijn, gezien de grote hoeveelheid brandstof. Maar feit is dat er tijdens de race geen excuses zijn.

Bij AlphaTauri weten ze zelf ook dat er nog heel wat moet gebeuren. “Uit technisch oogpunt hebben we veel te doen omdat de auto niet op het gewenste niveau zit”, zegt Franz Tost. “We kennen de problemen van de auto, we moeten werken om de snelheid op te voeren met de updates die eraan komen. Ik hoop dat ze effectief zijn.”

De Vries en Tsunoda lieten vooral merken dat er een gebrek aan grip is in de AT04. Het is vooral te wijten aan een matig aero-concept. Hoewel het asfalt in Bahrein niet bepaald vergeeflijk is, hielp het over de kling jagen van de banden ook niet bepaald. Op snelle delen van de baan blikt AlphaTauri momenteel ook bepaald niet indrukwekkend, hetgeen weinig goeds belooft voor aankomend weekend in Jeddah. Williams, Alfa en Haas hebben daar de betere papieren, alleen qua acceleratie kan AlphaTauri dankzij de Honda-motor goed meekomen.

Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field at the start Foto: Zak Mauger / Motorsport Images