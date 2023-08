Na een prima debuutseizoen in de Formule 2 rijdt Logan Sargeant deze jaargang bij Williams in de Formule 1. Bij de Britse renstal kreeg de Amerikaanse coureur Alexander Albon als teamgenoot, door veel kenners als een van de betere coureurs ingeschat. Tegenover de Thaise coureur is Sargeant tot nu toe de mindere, maar behalve op de achterstand op race pace, maakt de 22-jarige coureur ook nog wat beginnersfoutjes. Toch laat de jonge Amerikaan de laatste races een goede ontwikkeling zien. Tijdens de GP van Oostenrijk kwam hij als dertiende over de streep en op Silverstone kwam de coureur slechts vier seconden te kort voor het behalen van zijn eerste punt. Ondanks de stijgende lijn is de Williams-rijder nog de enige fulltime-rijder zonder punten in het kampioenschap.

Na de GP van België kreeg de Amerikaanse coureur de vraag hoe hij terugblikt op zijn eerste twaalf races in de Formule 1: "Met ups en downs, ik ben nog niet waar ik wil zijn. De laatste races was ik een stuk dichter bij. Ik voel dat ik de laatste tijd progressie laat zien en dat is het belangrijkste. Ik moet me nog verbeteren, maar ook het team als geheel moet nog verbeteren. Daar moeten we voor de tweede seizoenshelft ons op focussen." De inwoner van Florida moest in het begin wennen aan de FW45, wat door de lage downforce niveaus niet de makkelijkst bestuurbare auto is. Sargeant verklaart dat hij zijn rijstijl op de wagen moest aanpassen. "Het zijn hele, hele kleine dingen, maar wel kleine dingen die een groot verschil maken. Er waren momenten dat ik te laat remde en dat ik te snel de bocht in wilde. Dat heb ik nu aangepast. Ook het insturen van snelle bochten moest ik aanpassen, daar was de auto vaak instabiel. Er waren nog andere dingen, maar het zijn kleine aanpassingen geweest. Het is me nog niet gelukt om alles uit de auto te halen, of het nou in de kwalificatie is of in de race. Ik ben er bijna, maar het gaat stap voor stap."

Geen druk

Waar mede-rookie Nyck de Vries na tien races al aan de kant is geschoven door AlphaTauri, voelt Sargeant geen druk om beter te presteren. Dit wordt ondersteund door de uitspraken van teambaas James Vowles, die publiekelijk zijn coureur steunt. Ook verklaart de Amerikaanse coureur dat ondanks dat teamgenoot Albon een ijzersterk seizoen rijdt hij daardoor zichzelf niet van de wijs laat brengen.

Wel voelt Sargeant dat er meer uit de Williams te halen is dan dat hij laat zien: "Ik leg mezelf niet al te veel druk op. Het is met name mentaal zwaar om te weten hoe alles werkt. We hebben ook weinig tijd om te resetten. Het slurpt dus meer mentale energie dan dat het een enorme uitdaging is. Ik stel voor mezelf hoge doelen, ik wil namelijk altijd goed rijden. Ik heb mezelf dit jaar een aantal keren gefrustreerd toen ik niet alles uit mezelf haalde. Het is namelijk mijn eigen verwachting dat ik het maximale er uithaal en ik dat is me een paar keer niet gelukt." Het is voor de Amerikaanse coureur een kwestie van de puntjes op de i zetten: "Alles moet nog net iets beter."

Op de vraag van Motorsport.com of hij tevreden is over zijn debuutseizoen reageert Sargeant kalm: "Ik heb mezelf geen doelen gesteld. Het enige wat ik wil is het gevoel hebben dat ik het maximale uit de auto gehaald heb. We hebben geen auto die altijd punten kan scoren, dus het gaat erom dat ik alles eruit haal en aan elkaar kan koppelen. Dat laat zien of het een succesvol weekend is of niet."