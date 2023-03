Waarom kritiek Hamilton geen voorbode op vertrek bij Mercedes is

Mercedes dreigt in 2023 opnieuw achter de feiten aan te lopen. Nadat er in 2022 veel problemen waren met de W13, lijkt de W14 ook niet de bolide te zijn waar het team op rekende. Grote problemen heeft de nieuwe machine van het team niet, op één na dan: de snelheid lijkt er simpelweg niet te zijn. Binnen Mercedes wordt inmiddels al gewezen naar het concept van de auto. Voor dit seizoen heeft de formatie van teambaas Toto Wolff vastgehouden aan het concept van de W13 met onder meer de 'zero pod'-sidepods, maar inmiddels lijkt het team te beseffen dat er een forse verandering nodig is om terug te keren aan het front.

Na zijn vijfde plaats in de Grand Prix van Bahrein toonde ook Lewis Hamilton zich niet tevreden met hoe het momenteel loopt bij Mercedes. Bij BBC 5 Live liet de 38-jarige Brit optekenen dat hij zich niet gehoord voelde. "Ik heb ze vorig jaar dingen verteld en ik heb uitgesproken welke problemen de auto had. Ik heb in mijn leven in zoveel auto's gereden, dus ik weet wat een auto wel en niet nodig heeft", stak Hamilton van wal. "Het draait denk ik om verantwoordelijkheid nemen en zeggen 'weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd. Het is niet wat het geweest is en daar moeten we aan werken'." Dit leidde, in combinatie met de povere seizoensstart, tot geruchten dat Hamilton zou overwegen om aan het einde van dit seizoen te vertrekken bij Mercedes.

Die mogelijkheid heeft Hamilton zeker, want zijn huidige overeenkomst bij Mercedes loopt eind 2023 af. Sky Sports-presentator Simon Lazenby voerde dan ook aan dat de zevenvoudig wereldkampioen uit wanhoop mogelijk naar Ferrari vertrekt als Mercedes de zaakjes niet voor elkaar krijgt. Eerder zeiden voormalig F1-wereldkampioenen Jenson Button en Damon Hill al dat Hamilton zou overwegen om te stoppen als zijn huidige werkgever er niet in slaagt om een competitieve auto te geven. Zelf lijkt hij echter niet van plan om te vertrekken bij Mercedes. "Mensen zorgen voor geruchten zonder de feiten te kennen, dat helpt niet. Je zou ook denken dat ze dat inmiddels wel weten", zei Hamilton naar aanleiding van de uitspraken van Button en Hill.

Loyaliteit richting Mercedes en verlangen om te blijven

Er zijn diverse factoren die een vertrek van Hamilton bij Mercedes onwaarschijnlijk maken. Zo kan er gewezen worden naar de loyaliteit van de coureur in kwestie, die vrijwel zijn hele competitieve carrière al gesteund wordt door Mercedes. "Ik zit al bij Mercedes sinds ik 13 was", zegt Hamilton daarover. In 1998 werd hij opgepikt door het opleidingsprogramma van McLaren, dat destijds nog samenwerkte met de Duitse fabrikant. In 2007 debuteerde hij met die combinatie in de Formule 1, om voor de start van het F1-seizoen 2013 naar het fabrieksteam van Mercedes te vertrekken. Inmiddels werken Hamilton en Mercedes dus al 25 jaar samen.

Hamilton en Mercedes moeten na de povere seizoensstart van 2023 in de achtervolging. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Bovendien lijkt Hamilton zelf geenszins van plan om de handdoek te werpen en te vertrekken bij zijn huidige werkgever. De prestaties van Mercedes lijken in zijn besluit dan ook geen doorslaggevende rol te spelen. Natuurlijk wil de coureur uit Stevenage het liefste strijden om overwinningen en zijn gemoed er ietwat onder lijden zolang dit niet het geval is, maar de ambitie om bij Mercedes te blijven is er nog altijd. Ook in Bahrein liet hij dat weer blijken. "We hebben vorig jaar een moeilijk jaar gehad en ik ben er nog steeds. Het maakt niet uit of we dit jaar een moeilijk jaar hebben, ik blijf hier. Ik ben een vechter en we vechten als een team. Ik hou van de uitdaging van het zoeken van oplossingen en ik denk dat ik nog steeds dingen met een auto kan die sommige anderen niet kunnen."

Gesprekken over nieuw contract begonnen

Wolff is intussen ook niet bang dat Hamilton besluit om na 2023 te vertrekken bij Mercedes. "Wat betreft de situatie rond Lewis: je hebt hem gehoord op de radio. Hij is een integraal onderdeel van het team en hij motiveert het team. We werken allemaal goed samen en dat gaat denk ik niet veranderen doordat we een slechte start hebben gehad. We hebben acht wereldtitels bij de constructeurs en zes rijderstitels gewonnen met hem en die relatie houdt stand." Wat ook in het voordeel van een langere samenwerking spreekt, is het feit dat Hamilton heeft aangegeven dat hij zichzelf ook na 2023 in F1 ziet racen. Daarnaast zijn hij en Wolff eerder dit jaar al begonnen met gesprekken over een nieuw contract.

Die gesprekken staan momenteel echter op een lager pitje, zo erkende de teambaas in Sakhir. "Het heeft geen zin om nu te praten over de rijderssituatie voor 2024. Daar is het veel te vroeg voor. We moeten alle neuzen dezelfde kant op hebben staan onder de rijders, engineers en het management, in plaats van dat we de handdoek werpen", geeft hij aan waar de prioriteiten van Mercedes op dit moment liggen. Ook Hamilton ziet geen reden om haast te maken met het tekenen van een nieuw contract. "Er is geen vertraging met ons contract. Ik ben altijd heel relaxed geweest en ik vind niet dat we het per se nu moeten afronden. Ik bevind me in een heel fortuinlijke positie. Het komt voor elkaar zodra wij er klaar voor zijn", legt hij uit.

Blij met samenwerking op én naast de baan

Tot slot is de vrijheid die Hamilton bij Mercedes geniet ook een reden waarom een langer verblijf de meest waarschijnlijke optie is. De Brit kan buiten zijn F1-werkzaamheden in principe doen waar hij zich goed bij voelt. Bovendien heeft Mercedes zich achter initiatieven van Hamilton geschaard om voor meer diversiteit te zorgen. "Ik heb een geweldige relatie met Toto en Mercedes en we steunen elkaar volledig. Ik kijk er enorm naar uit om samen aan de toekomst te bouwen. Ik ben heel trots op het werk dat we zowel op als naast de baan doen, maar ook de mogelijke nieuwe dingen die we in de toekomst kunnen doen."

Hamilton voelt zich dus gesteund door Mercedes en heeft al aangetoond dat hij in de relatie met de Duitse fabrikant zeer loyaal is. Het feit dat er ook al gesproken is over een nieuwe overeenkomst, doet vermoeden dat hij niet bezig is met een mogelijk vertrek. Een pensioen lijkt intussen uitgesloten, terwijl er weinig tot geen mogelijkheden zijn om over te stappen naar een team dat er beter voor staat dan Mercedes. Zodoende concludeert Hamilton zelf ook dat er maar één ding is dat een nieuw contract tussen hemzelf en Mercedes kan voorkomen: "We gaan eruit komen, tenzij er iets gebeurt met onze relatie en Toto en ik in de boksring stappen! Anders komt het goed."

