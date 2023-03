In de Formule 1 zijn teamgenoten elkaars grootste tegenstanders en dat is niet gek als je over identiek materiaal beschikt. Het is een geluk als je ploegmaat toevallig minder talent heeft. Het merendeel heeft echter een collega dat op hetzelfde niveau zit, of over wereldtitels beschikt. Dat laatste geldt voor Sergio Perez. De Mexicaan is momenteel aan zijn derde F1-seizoen naast Max Verstappen bezig en bleek de laatste jaren de perfecte wingman. De afgelopen twee jaar versloeg de Nederlander Perez met ruime cijfers. In 2022 won Verstappen vijftien races. De teller van Checo bleef op twee steken. Hij was en is wel van cruciaal belang voor het team doordat hij geregeld belangrijke punten wegsnoept bij de concurrentie.

De 33-jarige coureur begon vorig F1-seizoen voor het eerst meer zijn onvrede te uiten. Hij kon begin 2022 het tempo van Verstappen nog aardig bijbenen, maar zakte uiteindelijk weg en verloor zelfs de strijd met Ferrari-coureur Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap. Perez vond dat de auto te veel naar de smaak van Verstappen werd ontwikkeld, maar zoiets dient een coureur af te dwingen. Iedere coureur heeft een eigen rijstijl en voor een F1-team is het haast onmogelijk om een bolide te ontwikkelen waar beide rijders evengoed mee uit de voeten kunnen. De rijder met de sterkste resultaten krijgt - bewust dan wel onbewust - de voorkeur. Zo werkt het spelletje, zo werkt de sport. Op de vraag wat Perez dit jaar moet verbeteren om het Verstappen moeilijker te maken, antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner: "Zijn rondetijden! Max is een hele taaie tegenstander, waarschijnlijk de absolute maatstaf in de Formule 1", zegt de Brit.

Perez groeit

Het enige dat je als coureur kan doen is alles proberen om je niveau te verhogen, iets dat Nico Rosberg deed in 2016. De Duitser versloeg dat jaar toen nog drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Al was hij daarna zo opgebrand, dat hij meteen de handdoek in de ring gooide en stopte met racen. Horner ziet groei bij Perez in zijn derde jaar, zo liet hij voorafgaand de Grand Prix van Bahrein weten. "Hij is zelfverzekerd en comfortabeler, hij moet nu echt op de toppen van zijn kunnen presteren. Niet alleen tegen Max, maar ook tegen de mannen van Fred Vasseur [de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz], de heren van Mercedes geven ook gas en een ervaren rot in een van die groene auto's is ook tot op het bot gemotiveerd."

Het is niet niks om het op te nemen tegen een van de beste F1-coureurs op dit moment, maar Horner wijst erop dat Perez een briljante rijder is en over meer ervaring beschikt dan Verstappen. "Dat was de reden dat we hem namen", stelt hij. "We hebben misschien de vorige twee rijders naast Verstappen [Pierre Gasly en Alexander Albon] te snel gebracht. Sergio heeft tegenslagen gehad. Hij is allround en een geweldige teamspeler. Hij bewaakt tevens de ontwikkeling van de auto en is eenvoudig om mee te werken. Vanwege die redenen hebben we hem binnengehaald en voorlopig levert hij."

Dat Perez steeds meer van zich afbijt, begrijpt de teamchef van Red Bull wel: "Max als ploegmaat hebben is gewoon lastig, maar Checo is volwassen genoeg om daarmee om te gaan. Hij is constant bezig zijn prestaties te verbeteren. Het is goed om hem nu competitiever te zien. Deze 23 Grands Prix worden cruciaal voor hem, want het gaat zoals ik eerder zei niet alleen om Max."