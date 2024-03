Na afloop van de race in Australië herinnert Toto Wolff iedereen aan de positie waarin Ferrari-teambaas Fred Vasseur zich een jaar geleden nog bevond. De twee teambazen hebben al jarenlang een goede verstandhouding. “Ten eerste ben ik blij voor Ferrari”, vertelt Wolff. “Ik ben blij voor Fred, hij verdient het. Vorig jaar vlogen we samen van Dubai naar Melbourne en tijdens die vlucht kreeg hij last van een rughernia, waardoor hij niet kon zitten of slapen. Hij heeft in het vliegtuig dertien uur lang rechtop gestaan.” Ook de race zelf was allesbehalve succesvol. “Toen crashte één van zijn auto’s en de andere finishte op P4, het zag er rampzalig uit. Hij stond onder druk van heel Italië, maar dit jaar heeft hij een 1-2 op zak.”

Dit jaar was juist Mercedes de schlemiel. Lewis Hamilton viel door motorproblemen uit en George Russell had in de slotfase van de race een heftige crash. “Hoe erg ik onze situatie ook haat, Vasseur verdient deze overwinning. Ferrari verdient het, en Italië verdient het ook.”

Toto Wolff verliest Hamilton in 2025 aan zijn goede vriend Vasseur, waardoor de Oostenrijker genoodzaakt is om op zoek te gaan naar zijn vervanger. De kans is zeer aanwezig dat Mercedes uitkomt op Carlos Sainz, die in Melbourne de raceoverwinning op zijn naam zette. “Ook Carlos verdiende het, niet alleen door zijn blindedarmoperatie, maar ook nadat hem werd gezegd ‘hier ben je volgend jaar niet meer'. En boem! Je ziet wat menselijke kracht kan bewerkstelligen als het nodig is.”

Rijdt Sainz in 2025 voor Mercedes?

Door Motorsport.com gevraagd naar de zoektocht naar een nieuwe teamgenoot voor Russell, antwoordt de teambaas uit Wenen: “Degenen die beschikbaar zijn of interessant voor ons kunnen zijn, hebben allemaal argumenten ten gunste voor ze. Het is een lastige keuze, want het is niet alsof er een harde eis voor de ene is, waardoor de keuze op de ander valt.” Naast Sainz worden onder anderen ook Max Verstappen – in verband met de onrust binnen Red Bull – en Mercedes-protégé Kimi Antonelli genoemd ter vervanging van Hamilton. “Ik wil een stap terug doen en de situatie monitoren, want sommige van deze gasten zullen een contract bij een ander team tekenen. Ik blijf rondkijken”, aldus de Mercedes-teambaas.