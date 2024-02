Red Bull komt met extremere F1-sidepod in Mercedes-stijl

De RB20 wordt vanaf 2023 vergeleken met de Mercedes W14 dankzij het nieuwe koetswerk van de motorkap met een hoge taillelijn, met gulleys over de hele lengte vanaf de rand van de halo.

Red Bull is ook afgestapt van een sidepod-inlaat die eruitziet als een onderbeet, een kenmerk dat nu veel wordt gebruikt door andere teams, en is overgestapt op een overbeet waarbij het bovenvlak verder uitsteekt dan de hoofdinlaat.

Maar Motorsport.com heeft begrepen dat dit ontwerp alleen blijft bestaan voor de hete omstandigheden van de tests voorafgaand aan het seizoen en de openingsronden in Bahrein, Australië en Saoedi-Arabië.

Als de F1 begin april naar Japan gaat, waar de temperaturen zullen dalen en de koeling minder marginaal zal zijn, wordt de RB20 geüpgraded naar een ontwerp dat doet denken aan de sidepod met maat nul van Mercedes. Dit was een concept waar Mercedes in 2022 en 2023 mee worstelde.

De theorie van Mercedes was dat door de carrosserie te verkleinen om het oppervlak van de bodem te vergroten voor het nieuwe grondeffecttijdperk, er meer downforce kon worden bereikt.

Maar terwijl deze sterke cijfers werden gesimuleerd in de windtunnel met perfecte controleomstandigheden, werd de auto door de oneffenheden in het oppervlak op echte circuits buiten zijn nauwe werkingsbereik gebracht.

Mercedes liet die lay-out uiteindelijk varen voor de Grand Prix van Monaco in 2023, waar het team overstapte op meer conventionele downwash sidepods, zoals met name gepionierd door Red Bull.

Red Bull zou in staat moeten zijn om zijn eigen overstap naar een zogenaamde 'zeropod' te vergemakkelijken, aangezien de eerste RB20 compactere verticale radiatorinlaten lijkt te hebben om een strakkere carrosserie mogelijk te maken.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Foto door: Red Bull Content Pool

Het team kan verder gebruik maken van een truc die het in 2023 heeft toegepast om de Aerodynamic Testing Restrictions, die windtunneltests en CFD-simulaties beperken, gedeeltelijk te compenseren. Red Bull werd vorig jaar het zwaarst getroffen door de voorsprong in het constructeurskampioenschap en daarnaast werd nog eens 10% bezuinigd als straf voor het overschrijden van het kostenplafond voor 2021.

De Aerodynamic Testing Restrictions staan uitzonderingen toe voor "windtunneltests die alleen bedoeld zijn voor de ontwikkeling van warmtewisselaars van de power unit die warmte afvoeren naar de lucht, of voor de werking van de power unit vanaf een grens die begint bij de luchtinlaatkanalen van de power unit".

Net als vorig seizoen, en opnieuw met een verschuiving naar zero-pods in Mercedes-stijl, heeft Red Bull de nadruk gelegd op upgrades die gericht zijn op koeling. Het opnieuw inpakken van de interne componenten valt buiten de ATR, zodat het team minder geld hoeft te besteden aan het verfraaien van de externe carrosserie.

Tijdens de lancering van de RB20 zei Red Bull teambaas Christian Horner: "Logischerwijs zal er een convergentie zijn met stabiele reglementen. We zien dat andere auto's invloed hebben gehad op de RB19.

"Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd met de RB20. Ze zijn niet op hun lauweren gaan rusten en je kunt zien dat ze de grenzen van de auto hebben verlegd...

"Je bent constant op zoek om te evolueren. Als je kijkt naar de aandacht voor detail op de auto, dan zie je een aantal echt exquise details. Er is geen sprake van zelfgenoegzaamheid, ze zijn blijven evolueren en de grenzen blijven verleggen.

"Er zit ook veel innovatie in de auto die de komende weken ongetwijfeld onder de loep zal worden genomen, maar ik denk dat het team heel creatief is geweest... Het is geen conservatieve evolutie."

Gevraagd naar de overstap naar een Mercedes-achtige motorkap, antwoordde Horner: "Het is niet tactisch. Het is gebaseerd op prestaties en wat we zien via onze simulatietools."