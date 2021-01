Analyse: Wat betekent het voorbije F1-seizoen voor Red Bull in 2021?

Een jaar geleden was het optimisme zoals bekend groot. De opmerkingen van Helmut Marko zijn inmiddels even berucht als befaamd, al werden zijn verwachtingen breder gedragen. De reglementen bleven stabiel, Honda kon voortbouwen op de basis uit 2019 en voor de RB16 werd de planning ingrijpend omgegooid. In plaats van tot het allerlaatste moment te wachten met de autopresentatie - om de ontwikkelingstijd te maximaliseren - besloot Red Bull alle deadlines naar voren te halen. Dit moest ervoor zorgen dat er op tijd een goed begrip van de eigen creatie zou zijn, een nieuwe filosofie die volgens Christian Horner z'n vruchten zou afwerpen: "We voelen ons beter voorbereid dan in de voorbije vijf jaren."

Maar het duurde niet lang alvorens de eerste alarmbellen afgingen. Dat gebeurde achter de schermen curieus genoeg al tijdens de wintertests. Waar het beeld naar buiten toe nog goed leek en de RB16 snelle tijden klokte, ontstonden er binnenskamers zorgen. Zo spinden Max Verstappen en Alexander Albon meerdere keren in Barcelona. Vooral de identieke manier waarop dat gebeurde, legde enkele pijnpunten bloot: bovenal de wispelturige en bij vlagen instabiele achterkant van de RB16. Op de eigen ring in Oostenrijk werd dit beeld bevestigd en werd rap duidelijk dat Red Bull met de 2020-creatie geen gooi naar de wereldtitel kon doen. Het optimisme maakte plaats voor realiteitszin. De nieuwe filosofie is op zichzelf niet afdoende gebleken om een pover begin, toch onbedoeld het handelsmerk van Red Bull, te voorkomen.

Aerodynamische puzzel en huiswerk voor Honda

Red Bull heeft de vinger gaandeweg achter deze problematiek gekregen, de aerodynamische puzzel is nu redelijk gelegd. De energiedrankengigant heeft daar met man een macht en op meerdere manieren aan gewerkt: van verschillende upgradepakketten op beide auto's tot het breken van de avondklok om de afstelling over een andere boeg te gooien. Het effect is gaandeweg gekomen, er is wel degelijk progressie geboekt. Maar dit is nog niet het hele euvel gebleken. Motorleverancier Honda is eveneens tekortgeschoten. Toen ondergetekende in Barcelona met Honda-topman Masashi Yamamoto sprak, liet hij weten dat het Japanse merk klaar zou zijn voor een titelstrijd. Maar de praktijk bleek ook hier weerbarstiger. Zo liet de betrouwbaarheid te wensen over en was het vermogen niet zoals gehoopt. Honda heeft weliswaar een stap gezet, maar relatief gezien - ten opzichte van Mercedes - juist ingeleverd.

Volgens Verstappen schortte het aan vermogen uit de elektrische componenten, meer specifiek door het begrip 'clipping'. Dat wil zeggen: de Nederlander raakte voor het voltooien van een ronde door de beschikbare energie van zijn batterij heen. Met name op circuits met lange rechte stukken en weinig remzones hadden de Honda-systemen moeite om op tijd en helemaal te worden opgeladen. Dit leidde ertoe dat Verstappen iedere ronde weer wat tekortkwam, een bij Honda bekend probleem. "We misten in de race wat topsnelheid ten opzichte van Mercedes", aldus Verstappen. "We hadden meer last van clipping. In Bahrein was het bijvoorbeeld niet slecht, maar op circuits met meer rechte stukken was het pijnlijker."

Reglement stabiel: Red Bull neemt kennis mee, maar kan zich niet rijk rekenen

De gebreken van afgelopen jaar zijn daarmee uitgebreid in kaart gebracht, maar wat betekenen die voor komend seizoen? Wat valt er te leren? Geluk bij een ongeluk is dat de reglementen stabiel blijven. Daardoor zijn de (aerodynamische) lessen van 2020 niet nutteloos en alle kennis over de huidige auto evenmin. Voor een herhaling van zetten, waarbij Red Bull de eigen auto in de eerste races nog onder de knie moet krijgen, hoeft men iets minder te vrezen. Red Bull begint niet op nul, al geldt exact hetzelfde voor de voltallige concurrentie.

Een tweede voordeel is dat Honda er als afzwaaiend motorleverancier nog niet met de pet naar gooit. Toen het Japanse merk aankondigde na 2021 te vertrekken, dreigde de spreekwoordelijke nachtkaars. Maar in plaats van het project uit te laten vieren, besloot Honda de motor voor 2022 juist een jaar eerder te introduceren. Jack Plooij sprak met Motorsport.com Nederland over 'een bom van een Honda-motor met veertig pk erbij'. Alhoewel dat in de praktijk nog te bezien valt, geeft de introductie van deze nieuwe krachtbron wel aan dat de trotse Japanners niet stilletjes of via de achterdeur willen vertrekken. 2021 is voor Honda (voorlopig) de laatste kans om wereldkampioen te worden, alles of niks dus.

Dit laat onverlet dat Red Bull zelf ook nog werk aan de winkel heeft. Hoe ziet het er met de eigen auto en met het aerodynamische pakket uit? Het korte antwoord luidt: iets beter dan aan het begin van afgelopen seizoen. De kans dat Red Bull de plank misslaat op de manier van vorig jaar is kleiner. Al is het maar omdat de kennis van 2020 wordt meegenomen en die kennis door stabiele reglementen nog steeds bruikbaar is. Dat was in Abu Dhabi te zien, al moet er volgens Verstappen nog meer worden aangepast. "We hebben enkele problemen in de auto gevonden die we in 2020 niet konden verhelpen. Maar die dingen kunnen richting volgend seizoen wel worden aangepast." Toen Motorsport.com Nederland later aan Jos Verstappen vroeg of het om de instabiele achterkant gaat en of dat euvel onder stabiele regels kan worden verholpen, luidde het antwoord: "Ja, die problemen zijn voor volgend seizoen te verhelpen."

Progressie van Mercedes en aangepaste vloer als variabelen

Het maakt dat Red Bull iets sterker zou moeten zijn dan in juli 2020. Maar wat levert dat dan op? Het blijft de grote vraag en ook een vraag die nu nog niet te beantwoorden is. Dat komt vooral doordat Mercedes de kaarten bewust tegen de borst heeft gehouden. Zo gaf Toto Wolff aan dat Mercedes de doorontwikkeling van de W11 na de Belgische GP al heeft opgegeven. Alle innovaties en doorontwikkelingen zijn nadien achter de hand gehouden voor 2021. Waar Red Bull de kaarten wel meteen op tafel heeft gegooid, luidt de voornaamste vraag hoe groot de progressie van Mercedes begin 2021 is. En of het wel verstandig is geweest van Red Bull om open kaart te spelen en alles in 2020 mee te nemen naar de circuits? Die vraag stelden we Max Verstappen ook: "Nou ja, wij moesten vooral de eigen auto beter begrijpen. Dat was voor ons het allerbelangrijkste. Bovendien neem je die kennis toch mee naar volgend jaar, dus het maakt niet veel uit of je alles meteen inzet of achter de hand houdt."

Een waarheid als een koe, al zit er nog wel een addertje onder het gras. Een belangrijke variabele die alle teams en dus ook Red Bull op het verkeerde been kan zetten: de aangepaste vloer. Doordat bandenleverancier Pirelli vreest voor nog meer downforce en dus meer druk op de banden, heeft de FIA aanpassingen voorgeschreven om tien procent downforce te verliezen. Dat draait vooral om de vloer en meer specifiek om een inkeping voor de achterwielen. Het lijkt klein bier, maar is het niet. Jos Verstappen noemde de ingreep niet voor niets ingrijpend: "Wat er wordt veranderd aan de vloer, daar moet de rest van de auto op worden aangepast."

Over die aangepaste vloer is al volop gespeculeerd, want zou dat Red Bull met de hoge rake meer hinderen of juist Mercedes met de langere wielbasis? Het is in ieder geval een verandering die alle Red Bull-progressie uit 2020 in één klap kan maskeren als ze het niet goed voor elkaar krijgen. Voordeel is wel dat Red Bull al met de 2021-vloer heeft gereden en het dus niet helemaal een sprong in het diepe wordt. Dit alles maakt de voortekenen ietsje beter dan in 2020, al moet men daar vooral nuchter onder blijven. De voornaamste les voor Marko en co is, terugkomend op het begin, misschien nog wel dat ze zich niet te snel rijk moeten rekenen - ook zeker niet met de situatie voor 2021. Geen woorden maar daden.

