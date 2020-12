Interview Marko: Red Bull op termijn met eigen motor in Formule 1?

Het zogenaamde 'plan A' van Red Bull voor de komende jaren is al langere tijd duidelijk: de intellectuele eigendommen overnemen en in eigen beheer doorgaan met de Honda-motoren. Daarvoor heeft de energiedrankengigant om te beginnen een bevriezing van de motorische doorontwikkeling nodig. Daar kunnen de overige motorleveranciers aardig mee leven, al begon Christian Horner nadien over een soort vangnet om grote verschillen voor meerdere jaren te voorkomen - noem het een soort verkapte balance of performance.

Dat laatste leek belangrijk om Ferrari, dat momenteel over de minste krachtbron van het hele veld beschikt, mee te krijgen. Toto Wolff ziet de dominante positie van Mercedes echter in het geding komen met zo'n constructie, waardoor hij meteen moord en brand schreeuwde - terwijl de Oostenrijker in eerste instantie nog voor een 'freeze' was. Een politiek steekspel op hoog niveau dus, waarbij al meerdere door Red Bull geformuleerde deadlines zijn verstreken. Maar hoe zijn de kaarten nu geschud, met het einde van dit kalenderjaar in zicht? En wat gebeurt er over vijf à zes jaar, onder een nieuw motorreglement? Marko geeft tekst en uitleg:

Nadat het rijdersvraagstuk is opgelost, genieten de motorische plannen nu prioriteit. Als het overnemen van de Honda-motoren nog altijd plan A is, hoe staat het er dan voor?

"Wij zijn op de goede weg en om de vraag te beantwoorden: de gesprekken met de FIA en Liberty zijn nu in een vergevorderd stadium. We hopen nog voor het einde van dit jaar duidelijkheid te hebben. Het is helder dat nog niet alle fabrikanten op één lijn zitten, maar het lijkt erop dat een akkoord wel haalbaar is. Rationeel gezien is het ook zinvol om niet meer zo te investeren in een immens gecompliceerde motor die binnen afzienbare tijd wordt vervangen."

"Bovendien zal de nieuwe motor waarschijnlijk volledig op synthetische benzine of 'E-fuels' draaien, hoe je het ook wilt noemen. Met ons plan hebben we het dus over een aanzienlijke kostenreductie voor de resterende tijd met huidige motor. Dat is volgens mij een hele logische stap om te zetten. Je kunt immers geen budgetplafond invoeren voor het chassis, maar onder meer de motor, marketing en salarissen onberoerd laten."

Als je uitspraken van andere motorleveranciers bekijkt, dan lijkt niemand meer tegen het bevriezen van de doorontwikkeling te zijn. Maar wat moet er dan nog worden opgelost?

"Dat is intern tussen de FIA en Liberty. Wij willen een solide oplossing vinden waarop we ook kunnen voortbouwen. Maar dat is niet alleen voor onszelf hoor. De hele Formule 1 heeft dit nodig, omdat het kostenplaatje in de toekomst nog vele malen belangrijker gaat worden."

Als we u zo horen, dan klinkt het toch vrij positief. Is het optimisme in een percentage uit te drukken, hoe groot is de kans dat de motorplannen van Red Bull werkelijkheid worden?

"Poeh, dan zou ik zeggen dat die kans ongeveer tachtig of vijfentachtig procent bedraagt."

Betekent dat percentage ook meteen dat er achter de schermen niet meer aan een plan B hoeft te worden gedacht? Geen gesprekken met Renault bijvoorbeeld?

"Nee, onze focus ligt volledig op het project met Honda."

Honda heeft al een eigen locatie in Milton Keynes. Wordt dat straks de nieuwe thuisbasis voor het motorische project van Red Bull of huren jullie dat pand eerst nog van Honda?

"Nee. Als alles volgens plan verloopt, dan brengen we het motorische project op de bestaande Red Bull-campus onder. We zullen daar dan een speciale hal voor inrichten."

Aan de andere kant kunnen jullie het jezelf makkelijk maken door gewoon een Renault-motor te pakken. Deze variant, het Honda-project zelf voortzetten, is toch veel duurder?

"Deze variant is absoluut duurder. Maar om te beginnen krijgen we in dit geval wel een motor die perfect bij het eigen chassis past, qua plaatsing en dergelijke. Ten tweede denk ik dat we al deze investeringen op de middellange termijn wel weer kunnen terugverdienen."

Corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar dit is toch eigenlijk een tussenoplossing? Een overgangsfase totdat het nieuwe motorreglement van kracht is in de Formule 1?

"Ja. Maar als de hints werkelijkheid worden dan zal die nieuwe motor [vanaf 2025 of 2026] wel een stuk simpeler zijn. Die motor kan best innovatief blijven hoor, maar de jaarlijkse investeringen zullen dan nog 'maar' rond de vijftig miljoen liggen. Als de MGU-H wegvalt, dan wordt het een stuk minder complex dan de huidige motor. Dat betekent dat je de ontwikkeling van zo'n motor kunt doen met de voorzieningen die we straks in Milton Keynes zullen hebben."

Dat betekent: als de voorwaarden goed zijn, dan is het niet volledig uit te sluiten dat Red Bull onder het nieuwe reglement een eigen motor gaat bouwen?

"Juist, dat klopt. Maar of dat dan helemaal alleen zou kunnen zijn of in samenwerking met een andere partij dat nog valt te bezien, dat is wellicht ook een kwestie van onderhandelen."

Tot slot: Volkswagen heeft al laten doorschemeren misschien aan een Formule 1-deelname te denken, is er al een belletje geweest die kant op?

"Er speelt in dat opzicht niets officieels."

