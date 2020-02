Interview: Honda is klaar voor titelstrijd met Red Bull in 2020

Onder een voorzichtig lentezonnetje, met vijftien GoMax-vlaggen wapperend langs het rechte stuk, beleeft de nieuwe RB16 haar eerste serieuze vuurdoop op woensdag. Max Verstappen zou 168 ronden afwerken op deze eerste testdag in Barcelona. Een unicum in de recente geschiedenis van Red Bull. Als Alexander Albon de bolide een dag later - in tegenstelling tot Pierre Gasly in 2019 - ook uit de muur weet te houden en 'gewoon' zijn bijdrage levert, lijkt Red Bull helemaal op schema te liggen. Een kortstondig oponthoud met de Honda-krachtbron mag de pret zelfs niet drukken.

Het moge duidelijk zijn: het optimisme straalt er vanaf bij zowel Verstappen als ook bij zijn teambaas Christian Horner. Volgens de laatstgenoemde staat Mercedes nog wel steeds als favoriet te boek, maar ligt Red Bull meer dan ooit tevoren op de loer. In het afgelopen jaar wist men immers stapje voor stapje dichterbij te komen. Een goede winter moet vervolgens leiden tot een ultieme apotheose in 2020: een serieuze gooi naar de wereldtitel met Red Bulls oogappel Verstappen.

De geslaagde zoektocht naar meer vermogen

De progressie van Honda blijft in dat opzicht een belangrijke variabele, misschien wel de meest cruciale van allemaal. Het Japanse merk kon vorig jaar op hoogte al wedijveren met Mercedes, maar leek op zeeniveau nog een kleine achterstand te hebben. Voor een titelstrijd is er meer gevraagd, meer constantheid om precies te zijn. Er was dus nog werk aan de winkel gedurende de winter, maar volgens Masashi Yamamoto, managing director van Honda's F1-project, is dat werk in inmiddels allemaal verricht. "We liggen zeker op schema. De balans die we met onze nieuwe motor hebben gevonden tussen het vermogen en de betrouwbaarheid is erg goed. We zijn dus klaar voor de eerste race van het seizoen", verkondigt Yamamoto in Barcelona tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

In de voorbije maanden heeft men in Japan vooral geprobeerd om nog iets meer vermogen uit de F1-krachtbron te halen, de betrouwbaarheid was volgens Yamamoto al wel aardig op niveau. "In de tweede seizoenshelft van vorig jaar waren we vrij competitief. Bovendien was de betrouwbaarheid toen ook zeer goed te noemen. We hebben de wintermaanden dus vooral gebruikt om die betrouwbaarheid vast te houden en tegelijkertijd iets meer vermogen te vinden. Daar lag onze focus", vervolgt Yamamoto via zijn tolk.

Aanpassen aan Red Bull, vertrouwen in betrouwbaarheid

Een betere integratie van de nieuwe motor in de RB16 moet daarbij helpen. Waar Red Bull het chassis vorig jaar om de Honda-motor heeft gebouwd, heeft Honda dit jaar meer water bij de wijn gedaan. Het samenspel is daardoor beter dan voorheen. "Ik ben geen engineer, maar we hebben wel geprobeerd om zo min mogelijk ruimte in te nemen met de nieuwe motor. Het is lastig om te zeggen of dat een veel compactere krachtbron betekent. Maar we hebben in ieder geval heel erg naar de details gekeken en onze lay-out zoveel mogelijk aangepast aan het chassis van Red Bull."

Met een extra stap qua vermogen en een betere integratie moet Honda de kloof met Mercedes hebben gedicht. Dan rest enkel nog de vraag of alle motorcomponenten het lang genoeg volhouden. Vorig jaar kreeg Verstappen immers nog te maken met gridstraffen. Dit aspect kan in een titelstrijd funest blijken. Honda moet het seizoen dus afwerken met drie motoren. Het betekent concreet dat alle componenten minimaal zeven races mee moeten gaan. "Maar dat is ook ons plan. We gaan er namelijk vanuit dat we het komende seizoen zonder gridstraffen kunnen afwerken. We denken dat we klaar zijn om dat te redden." Dat laatste geldt ook voor de gewenste titelstrijd als geheel. "Als we alles volgens plan kunnen leveren, dan zijn we ervan overtuigd dat we zowel Red Bull als ook AlphaTauri op een goede manier kunnen ondersteunen. Wij moeten dus hard blijven werken om alles volgens plan te leveren."

Video: De ontwikkeling die Honda met Red Bull heeft doorgemaakt