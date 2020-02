Horner gelooft in titelstrijd: "Maar Mercedes blijft de benchmark"

Op de eerste winterse testdag in Barcelona werkte Max Verstappen maar liefst 168 ronden af. Significant meer dan dat Red Bull in de voorbije jaren voor elkaar kreeg. Dit gegeven voedt het optimisme voor 2020 bij teambaas Horner. "Gisteren was inderdaad een erg goede dag voor ons. We hebben de coureur zelfs behoorlijk moe gemaakt, Max heeft bijna driemaal een normale Grand Prix-afstand gereden", begint hij met een glimlach tegenover onder meer Motorsport.com. "De eerste feedback van Max was ook positief. Het lijkt erop dat we alle punten hebben verbeterd die we graag wilden verbeteren. Al met al was het dus een zeer geslaagde dag voor ons."

De progressie is volgens Horner op verschillende vlakken zichtbaar. Het chassis van de RB16 is beter dan dat van diens voorganger en Honda heeft motorisch ook weer een stap gezet gedurende de wintermaanden. "De relatie met Honda is tijdens de winter nog iets inniger geworden. Daardoor is het totaalpakket nu ook veel beter geïntegreerd. Voordat we hier kwamen, hadden we op testbank al veel meer kilometers afgelegd dan ooit tevoren. En dat zie je terug aan de betrouwbaarheid. We hebben meteen 170 ronden kunnen rijden, dat is ons nog nooit eerder gelukt."

Volg alle actie op de voet: Live: Tweede testdag Formule 1 in Barcelona

Optimisme alom dus bij het team uit Milton Keynes. En toch moet men nog niet te hard van stapel lopen. Horner heeft namelijk ook gezien wat Mercedes tijdens de eerste dag een imposant visitekaartje heeft afgegeven. "Mercedes ziet er zeer sterk uit, maar goed: dat wisten we van tevoren al wel. Ze zijn niet voor niets de regerend en zesvoudig wereldkampioenen. Zij zijn daardoor nog steeds de benchmark voor 2020. Hun nieuwe auto ziet er ook weer goed uit", wil Horner duidelijk nog niets weten van een favorietenrol voor Red Bull.

Ferrari kwam op de eerste dag in Barcelona niet in het stuk voor, maar de Italiaanse trots speelde volgens Horner doelbewust verstoppertje. "Ferrari was gisteren erg lastig te peilen. Aan de andere kant zag Racing Point er juist heel sterk uit. Maar al met al blijft het lastig om van buitenaf te zien wat iedereen precies doet qua programma's. Daardoor proberen we deze eerste week niet al teveel naar de tijdenlijsten te kijken."

Video: De eerste meters van de nieuwe RB16 in Silverstone