Sinds de start van het seizoen 2014 maakt de Formule 1 gebruik van een strafpuntensysteem. Elke overtreding wordt genoteerd en bestraft met punten op de superlicentie, het ‘rijbewijs’ voor de F1. Wanneer een coureur binnen een periode van twaalf maanden twaalf strafpunten behaald, wordt hij automatisch voor een race geschorst. Hoe is de stand van zaken na het seizoen 2020? Motorsport.com duikt in de cijfers.

Het voorbije jaar markeerde een opvallende ommekeer voor de rijder die als onofficiële ‘bad boy’ aan het seizoen begon: Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen startte aan het seizoen als leider van de strafpuntentabel met zeven punten achter zijn naam. Hij gedroeg zich afgelopen seizoen echter opvallend netjes en kreeg geen enkel strafpunt toebedeeld.

Dat kan niet gezegd worden van de leider van 2020 in het strafpuntenklassement: Alexander Albon. De Red Bull-coureur kon in het kampioenschap geen potten breken maar was met zeven strafpunten in dit lijstje wel de smaakmaker. Albon kreeg strafpunten op Silverstone (aanrijding met Magnussen), Monza (Grosjean buiten de baan gedwongen), Sochi (incorrect terugkeren op de baan) en op de Nürburgring (aanrijding met Kvyat).

De wereldkampioen gooide ook in deze lijst hoge ogen. Lewis Hamilton was zelfs bovenaan het strafpuntenkampioenschap geëindigd als zijn twee punten van de Grand Prix van Rusland niet waren kwijtgescholden door de FIA. De Mercedes-coureur kreeg in eerste instantie twee punten op zijn licentie vanwege het maken van proefstarts op de verkeerde positie. Daarmee stond hij korte tijd op de grens van een schorsing, totdat de wedstrijdleiding in Turkije de punten uit Sochi kwijtschold. Dat bracht zijn eindtotaal op zes stuks. Vier daarvan verzamelde hij al tijdens de seizoensopener in Oostenrijk: twee vanwege het niet voldoende vaart minderen onder een gele vlag en twee vanwege de aanrijding met Albon in de race. De andere twee punten van Hamilton komen uit Italië. De Mercedes-coureur kreeg ze toebedeeld nadat hij op Monza de pitstraat in reed terwijl het licht op rood stond. De daaropvolgende tijdstraf in de race kostte hem de kans op een overwinning, wat de weg vrijmaakte voor een van de grootste verrassingen van het jaar.

Met zijn zes strafpunten eindigde Hamilton op de tweede plaats in de lijst, op gelijke hoogte met George Russell. De talentvolle Brit werd slechts tweemaal bestraft, maar wel stevig: drie punten op zowel Silverstone als Istanbul Park voor het negeren van gele en dubbele gele vlaggen. Nummer vier op de lijst was eveneens een Brit: Lando Norris. De McLaren-rijder eindigde het jaar met vijf punten achter zijn naam.

F1-coureurs zonder strafpunten in 2020

De lijst met coureurs die geen enkel strafpunt scoorde groeide flink. In 2019 waren er slechts twee rijders met een ‘clean sheet’, afgelopen seizoen kregen liefst acht man geen sanctie opgelegd. Onder hen Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur was ook in 2019 al vlekkeloos qua strafpunten en zette die lijn in 2020 voort. Ook Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri), Nicholas Latifi (Williams) en invallers Nico Hulkenberg (Racing Point), Pietro Fittipaldi (Haas) en Jack Aitken (Williams) bleven vrij van strafpunten.

De huidige punten worden meegenomen naar het nieuwe seizoen en vervallen na exact twaalf maanden. Op dit moment loopt geen enkele coureur het risico om een schorsing op te lopen, al zal een aantal coureurs in de eerste fase van het jaar ietwat voorzichtig moeten zijn. Het eerste moment waarop punten uit 2020 vervallen is namelijk begin juli (wanneer afgelopen jaar de eerste race plaatsvond). Mocht het nieuwe seizoen volgens plan op 18 maart starten, dan zijn er al tien races verreden voordat de maand juli aanbreekt.

