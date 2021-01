'Optreden Russell verslechtert onderhandelingspositie Hamilton'

Hamilton was in Bahrein geveld door het coronavirus. Williams-coureur Russell verving hem en deed dat met verve. De Mercedes-junior ging aan de leiding en leek af te stevenen op een overwinning, maar een verkeerde pitstop en een lekke band wierpen hem terug tot uiteindelijk P9.

Direct gingen er geluiden op om Valtteri Bottas komend seizoen uit het team te zetten en de jonge Engelsman een kans te geven naast Hamilton. Mercedes hield en houdt echter vast aan de Fin en laat Russell nog een jaartje rijpen bij Williams. Dat hij op termijn voor Mercedes zal uitkomen is echter niet langer een vraag. Niet alleen vanwege zijn sterke optreden in Bahrein, maar ook vanwege het feit dat Mercedes de troef Russell prima kan uitspelen in de nog steeds lopende onderhandelingen met Hamilton.

De wereldkampioen heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij de stal uit Brackley en hoewel iedereen er van uitgaat dat hij in 2021 gewoon weer bij Mercedes rijdt, is er door de invalbeurt van Russell wel wat veranderd, stelt Mark Webber in de podcast At The Controls. "George deed het prima. Natuurlijk, het was het makkelijkste circuit ter wereld, het is niet bepaald Suzuka. Maar hij reed briljant onder moeilijke omstandigheden.” En die wetenschap zal Toto Wolff zeker meenemen in de onderhandelingen met Hamilton. “Het is duidelijk dat Hamilton en Wolff een zeer goede relatie hebben, maar met het virus en de komst van een salarisplafond, is de timing niet goed [voor Hamilton]. Zal dat gevolgen hebben voor zijn contract? Het hangt af van de lengte van die overeenkomst, het zal niet komend jaar al minder zijn. Maar het kan wel van invloed zijn op de bedragen tegen het einde van het contract. Ik weet zeker dat daar over gesproken zal worden.”

Buiten het feit dat Mercedes nu een veel sterkere onderhandelingspositie heeft en als het met Hamilton mis dreigt te lopen altijd nog voor Russell kan kiezen, moet het voor Hamilton sowieso frustrerend zijn geweest om iemand anders in zijn auto te zien zitten. “Ik heb duizend dagen in een F1-wagen doorgebracht, met testen en Grand Prix-weekends. Als je de dagen telt dan denk ik dat ik misschien drie dagen fysiek bij mijn auto weg ben geweest. Ik wilde niet dat ook maar iemand in de buurt van mijn auto kwam. We [F1-coureurs] willen niet dat iemand anders aan onze apparatuur zit en met onze technici praat. Het is zo'n meedogenloze industrie, zelfs voor iemand als Lewis moet het ongemakkelijk zijn geweest.”