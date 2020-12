Hamilton verliest vier kilo door coronavirus

Hamilton kwam vanwege het virus en de quarantaine niet in actie tijdens de Sakhir Grand Prix. Een week later was hij wel weer aanwezig tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hij liet na de kwalificatie op Yas Marina al weten nog niet helemaal fit te zijn. “Ik ben heel dankbaar dat ik weer terug ben, maar ik ben nog niet honderd procent. Ik leef echt mee met mensen die het gehad hebben en zij die geliefden hebben verloren, want nu begrijp ik pas echt wat voor naar virus het is. Ik voel het nog altijd in mijn longen. Het wordt zeker niet de makkelijkste race op fysiek vlak, maar ik zal alles geven."

Hamiltion finishte de race als derde achter Max Verstappen en Valtteri Bottas en zag er na afloop behoorlijk afgepeigerd uit. Op zijn Instagram-account laat hij weten behoorlijk te hebben afgezien.

“Ik heb de afgelopen twee maanden zes kilo gewicht verloren, waarvan vier door het coronavirus. Ik heb zoveel spiermassa verloren! Ik begin op een laag pitje te bouwen om mijn kracht terug te krijgen. Het is niet leuk. Maar ik ben vastbesloten om terug te keren naar mijn vroegere prestatieniveau. No pain, no glory!"

