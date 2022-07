Alpine wint strijd in pits met snelste pitstop in Silverstone

Door de grotere velgen en banden en de teruggekeerde wieldoppen zijn de Formule 1-pitstops dit jaar iets langzamer dan de afgelopen jaren. Desondanks slagen de beste pitcrews er nog steeds in om de bandenwissels geregeld in 2,2 tot 2,5 seconden uit te voeren. Zo werkte Ferrari eerder dit seizoen in Spanje de snelste pitstop van het jaar tot dusver af door 2,23 seconden nodig te hebben om Charles Leclerc van vier nieuwe banden te voorzien.

Die tijd bleef tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone buiten bereik, maar dat maakte de strijd om de snelste stop van de dag alleen maar spannender. Slechts twee teams doken in Northamptonshire onder de 2,5 seconden met een bandenwissel: Alpine en Aston Martin. Hun snelste pitstoptijden lagen dicht bij elkaar, maar uiteindelijk was de pitcrew van de Franse renstal de snelste. In ronde 33 werd Fernando Alonso na 2,43 seconden weer op pad gestuurd, terwijl Aston Martin 2,45 seconden nodig had om Lance Stroll van vier nieuwe banden te voorzien in ronde 15. Ook daarachter waren de verschillen klein, want tussen de derde en vijfde snelste pitstop zat slechts een verschil van 0,04 seconde.

Red Bull Racing klokte met Max Verstappen de vierde snelste pitstop van de Britse GP en gaat nog altijd aan de leiding in het klassement voor de Fastest Pitstop Award. De Oostenrijkse formatie staat op 234 punten, dat zijn er 25 meer dan McLaren er heeft gesprokkeld. Ferrari volgt op de derde stek met 132 punten, terwijl Alpine met 115 punten op de vierde positie staat.

De vijf snelste pitstops van de Britse Grand Prix

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Alpine Fernando Alonso 2,43 33 2 Aston Martin Lance Stroll 2,45 15 3 Ferrari Carlos Sainz 2,57 20 4 Red Bull Max Verstappen 2,60 39 5 McLaren Lando Norris 2,61 40