In de slotfase van de Britse Grand Prix had Fernando Alonso perfect uitzicht op het schitterende gevecht om de laatste podiumplaatsen tussen Charles Leclerc, Sergio Perez en Lewis Hamilton. Op zijn harde banden zou Leclerc uiteindelijk ten prooi vallen aan zijn concurrenten op softs en terugvallen naar de vierde stek, maar dat liet hij niet zonder slag of stoot gebeuren. De Ferrari-coureur verdedigde bijzonder fel en ging daarbij volgens Alonso over de schreef door op Hangar Straight meermaals van zijn lijn af te wijken. Dat is een vergrijp waar de Alpine-rijder twee weken geleden in Canada voor op de bon werd geslingerd en dus verwachtte hij na afloop van de race ook een straf voor Leclerc.

"We lagen op de vijfde positie, dus ik hoopte eigenlijk dat twee auto's elkaar zouden raken. Dan lag het podium voor het oprapen", antwoordde Alonso op een vraag van Motorsport.com over de duels in de slotfase. "Uiteindelijk raceten ze heel hard, maar met veel respect. Dat maakte het leuk om naar te kijken. Het was goed om Lando aan het einde in te halen, want P5 is een geweldig resultaat. Maar ik moet zeggen dat dit P4 gaat worden, want ik zag Charles op het achterste rechte stuk drie keer van lijn veranderen bij het verdedigen tegen Lewis. Ik deed het één keer in Canada en kreeg vijf seconden tijdstraf, dus het lijkt mij dat drie bewegingen ook niet is toegestaan. Er is altijd actie na de race, maar vandaag moet ik denk ik niet naar de stewards. Hopelijk heb ik plezier als buitenstaander."

Dat pleziertje werd Alonso niet gegund, want de wedstrijdleiding stelde geen onderzoek in naar de vermeende acties van Leclerc. De Ferrari-coureur behield zodoende zijn vierde plek, terwijl Alonso genoegen moet nemen met de vijfde plek. Dat resultaat is volgens de tweevoudig wereldkampioen uit Spanje bewijs dat het team progressie boekt met de upgrades voor de A522. "De auto was erg goed vandaag. Ten opzichte van andere races voelde ik mij competitiever dan ooit. We zaten op de snelheid van Lando", zegt Alonso. "Van Red Bull, Ferrari en Mercedes weten we dat ze momenteel onaantastbaar zijn, maar ik denk dat we best wat voorsprong hebben op enkele auto's in de middenmoot. Het was dus absoluut een stap vooruit. Silverstone is denk ik een van de beste circuits voor McLaren en ik denk dat wij hun snelheid evenaarden. Ik verwacht dus dat wij de komende weekenden sterk kunnen zijn."

Video: Het beklijvende duel tussen Hamilton en Leclerc in de slotfase